(Görüntülü Haber) Irak ordusu, Altınköprü'yü ele geçirdi (6)

PEŞMERGE YARBAY HAYATINI KAYBETTİ Felat BOZARSLAN/ERBİL, (Kuzey Irak), (DHA)- rak Ordusunun Haşdi Şabi güçleri el birlikte tartışmalı bölgelere yönelik başlattığı operasyon kapsamında bugün Altınköprü ilçesinde peşmerge ile çıkan ve ağır silahların kullanıldığı çatışmada peşmerge yarbayı Gazi Dolemary\'ın yaşamını yitirdiği belirtildi. Dolemary\'in, Erbil\'in eski Asayiş müdürü olduğu ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani\'nin oğlu Mensur Barzani\'ye bağlı Peşmerge 1\'inci Özel Kuvvet Komutanlığında görevli olduğu belirtildi.