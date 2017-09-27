(Görüntülü Haber) Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani açıklama yaptı (3)

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani; \" Petrol boru vanası Türkiye\' nin elindedir. Ama Türkiye ile imzalanan bir anlaşmamız var. Tam tersine biz doğalgaz borusu döşeme çalışması içindeyiz.\" Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani; \"Yapılan referandumun Türkiye Milli güvenliğine bir tehdit olarak algılanmasını istemiyoruz. Türkiye ile olan ilişmiz eskiye dayalıdır ve devam edecektir. Kesinlikle sınırları değiştirmeyeceğiz. Sınırlar olduğu gibi kalacaktır. Türkiye ile diyaloğu geliştirmek istiyoruz\" dedi Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani; \"Savaşa gidecek bir bağımsızlık istemiyoruz. Bağdat ile diyalog yöntemleriyle çözüm istiyoruz. Türkiye bizim dışarıya açılan kapımızdır. Bölge için istikrar faktörü olacağız\" Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani; \"Habur sınır kapısının kapatılması kimsenin çıkarına değil, her iki tarafta yaşayan halk zarar eder.\"