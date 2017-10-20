T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İPhone 8 İstanbul'da satışa çıktı

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,(DHA) APPLE'ın, meraklıları tarafından sabırsızlıkla beklenen yeni modeli iPhone 8 İstanbul'da satışa sunuldu

20 Ekim 2017 12:05

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,(DHA) APPLE\'ın, meraklıları tarafından sabırsızlıkla beklenen yeni modeli iPhone 8 İstanbul\'da satışa sunuldu. iPhone meraklıları, saat 00.00\'dan itibaren yeni telefonlarına kavuştu. Apple\'ın yeni ürünü iPhone 8 Türkiye\'de gece saat 00.00 itibariyle satışa sunuldu. Türkiye\'ye ilk kez getirilen yeni model telefon satışa sunulmadan önce çok sayıda müşteri Kadıköy Bağdat Caddesi\'ndeki GSM şirketi önünde beklemeye başladı. Saatler 00.00 sıraların mağaza kapısının açılmasıyla bekleyen müşteriler İphone 8 ile buluştu. İphone 8 4199 TL ile 5549 TL arasında satışa sunuldu. İphone 8\'i ilk alan Asrın Köklü \"Çok mutluyum aylardır bekliyordum\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ramazan EĞRİAPPLEAppleTürkiyeKadıköy Bağdat Caddesi GSMSaatlerTLAsrın Köklü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24