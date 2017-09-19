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(Görüntülü Haber) İntiharını, kendisini terk eden sevgilisine izletti

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)- ANTALYA'da otomobil servisinde çalışan 27 yaşındaki Mustafa Gökçe, kendisini terk eden sevgilisini cep telefonundan görüntülü arayarak, intiharını izletti

19 Eylül 2017 22:03

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)- ANTALYA\'da otomobil servisinde çalışan 27 yaşındaki Mustafa Gökçe, kendisini terk eden sevgilisini cep telefonundan görüntülü arayarak, intiharını izletti. Olay, bugün öğle saatlerinde Konyaaltı İlçesi Molla Yusuf Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Antalya\'da otomobil servisinde çalışan Mustafa Gökçe, sevgilisinin kendisini terk etmesi üzerine bunalıma girdi. Kullandığı otomobille ormanlık alana giden Gökçe, burada intihar için hazırlık yaparken, bir yakınını arayarak yaşamına son vermek üzere hazırlık yaptığını söyledi. Gökçe, kısa süre sonra otomobin üzerine çıkarak ağaca bağladığı ipi boynunu geçirdi. Mustafa Gökçe, daha sonra da kendisini terk den sevgilisini cep telefonundaki WhatssApp uygulaması ile görüntülü aradı. Genç kızla görüntülü bağlantı kurmasının ardından Gökçe, otomobilin motor kaputundan kendini boşluğa bıraktı. Gökçe\'nin yakınının ihbarı üzerine verilen adrese giden polis, Mustafa Gökçe\'nin ipte asılı olduğunu gördü. Çağrılan sağlık ekipleri, Gökçe\'nin öldüğünü belirledi. Gökçe\'nin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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