(Görüntülü Haber) İntihardan polis vazgeçirdi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA) ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde sokakta yaşadığı ve işsiz olduğu gerekçesiyle 6 katlı binanın çatısına çıkarak intihar edeceğini söyleyen 17 yaşındaki Ş.M.G.\'yi polis vazgeçirerek aşağı indirdi. Manavgat merkez Atatürk Caddesi\'nde 6 katlı inşaat halindeki binanın çatısına çıkan Ş.M.G., uzun süredir sokakta yaşadığını ve işsiz olduğunu belirterek intihar edeceğini söyledi. Ş.M.G.\'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Binanın çatısından ayaklarını aşağı sarkıtan Ş.M.G.\'yi ikna için polis harekete geçerken, itfaiye ekipleri de atlama ihtimaline karşılık aşağıya hava yastığı açtı. Polis ekipleri yaklaşık 1 saat görüşmenin ardından Ş.M.G.\'yi intihardan vazgeçirdi. Binadan aşağı indirilen Ş.M.G., sağlık kontrolü için Manavgat Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.