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(Görüntülü Haber) İntihara kalkışan kadını polis ikna etti

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde boş bir binanın dördüncü katından atlamak istediği belirtilen 40 yaşındaki Sibel Ö

09 Eylül 2017 15:24

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde boş bir binanın dördüncü katından atlamak istediği belirtilen 40 yaşındaki Sibel Ö.\'yü polisler uzun süren çaba sonucu ikna ederek aşağı indirdi. Cumhuriyet Mahallesi\'nde Atatürk Bulvarı üzerinde bugün saat 09.30\'da sıralarında meydana gelen olayda, ailevi sorunları nedeniyle intihar etmek istediği iddia edilen evli Sibel Ö., boş olan binanın dördüncü katına çıktı. Pencereye çıkarak kendisini aşağıya atmak isteyen kadını gören vatandaşlar polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve itfaiye ekibi geldi. Polisler önce aşağıdan Sibel Ö.\'yü ikna etmeye çalıştı. Daha sonra dördüncü kata çıkan polisler, intihar etmek isteyen kadını uzun uğraşlar sonrasında ikna ederek aşağı indirmeyi başardı. İtfaiye ekipleri bu sırada Sibel Ö.\'nün atlaması ihtimaline karşı hava yastığı açarak önlem aldı. Polislerin aşağı indirdiği Sibel Ö., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

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