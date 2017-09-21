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(Görüntülü Haber) İntihara kalkışan işsiz genci polis ikna etti

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, bir inşaatın 6'ncı katına çıkarak intihar edeceğini söyleyen 27 yaşındaki Adem Z

21 Eylül 2017 19:39

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, bir inşaatın 6\'ncı katına çıkarak intihar edeceğini söyleyen 27 yaşındaki Adem Z., polisler tarafından ikna edildi. Olay, öğle saatlerinde Siteler Mahallesi\'nde meydana geldi. 8 katlı bir inşaatın 6\'ncı katına çıkan ve atlayacağını söyleyen kişiyi görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile birlikte inşaata gelen polis ekipleri, gencin bulunduğu kata çıktı. İsminin Adem Z. olduğunu söyleyen genç, işsiz olduğunu ve borçları nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi. Ölmek istediğini söyleyen genç, polislerin bir saatlik konuşmasının ardından ikna edilerek aşağı indirildi. Adem Z. indirilmesinin ardından ambulansla hastaneye gönderildi.

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Mahir ALANADIYAMAN DHAADIYAMANAdemOlaySiteler Mahallesi

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