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(Görüntülü Haber) İntihar ihbarı, ekipleri seferber etti

Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA (DHA) ŞANLIURFA'da '112 Acil' hattını arayıp mezarlıkta intihar edeceği yönünde ihbarda bulunan kimliği belirsiz kişi için ekipler alarma geçti

05 Mart 2018 16:12

Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA (DHA) ŞANLIURFA\'da \'112 Acil\' hattını arayıp mezarlıkta intihar edeceği yönünde ihbarda bulunan kimliği belirsiz kişi için ekipler alarma geçti. Mezarlıkta yarım saat arama yapan polis ve sağlık ekipleri, ihbarın asılsız olduğunu belirledi. Olay, sabah saatlerinde Tılfındır Mahallesindeki Bediüzaman Mezarlığında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, \'112 Acil\' hattını arayıp mezarlıkta intihar edeceğini söyledi. Gelen ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri Bediüzaman Mezarlığına yönlendirildi. Mezarlıkta intihar edeceği söylenen genci bulmak için seferber olan ekipler, 112 Acil Komuta Merkezine gelen telefon numarasını aradıklarında telefonun kapalı olduğunu anladı. Yarım saat boyunca mezarlıkta arama yapan ekipler, ihbarın asılsız olduğu anlaşılınca yeniden görev yerlerine döndü.Öte yandan asılsız ihbarın yapıldığı telefon numarasına ise cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

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