(Görüntülü Haber) İntihar girişimini film gibi izlediler

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU\'nda işten çıkarılan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Mahalleli saatler süren intihar girişimin film gibi izledi.



Tophane Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Lokman Y. iddiaya göre, işten çıkarıldığını öğrenince saat 17:30 sıralarında çalıştığı iş merkezinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde emniyet şeridi çekerek Kemeraltı Caddesi\'ni Beşiktaş yönünde trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri Lokman Y.\'nin atlama ya da düşme ihtimalini göz önünde bulundurarak zemine şişme branda açtı. Olayı duyan mahalleli çoluk çocuk sokağa dökülerek olan biteni film izler gibi izleyip cep telefonları ile görüntü çekti. Havanın kararmasına rağmen her dakika artan meraklı kalabalık adeta bir tribün oluşturdu. Yaklaşık 3 saat süren intihar girişimi müzakereci polisin Lokman Y.\'yi ikna etmesiyle son buldu. Lokman Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.