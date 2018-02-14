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(Görüntülü Haber) İnternet kafede kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'daki bir internet kafede, İsmail Efe Kuralay (20) tartıştığı Cihan Gençtürk'ü (30) kalbinden bıçakladı

14 Şubat 2018 18:22

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'daki bir internet kafede, İsmail Efe Kuralay (20) tartıştığı Cihan Gençtürk\'ü (30) kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan Gençtürk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaçan şüpheli ise polis tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay geçen pazar günü merkez Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi 2. Ceviz Sokak\'taki bir internet kafede meydana geldi. İnternet kafede oturan İsmail Efe Kuralay, ile Cihan Gençtürk arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, büyüdü. İkili birbirlerine küfürler yağdırırken, Kuralay yanında bulunan bıçakla Gençtürk\'ü kalbinden bıçakladı. Kanlar içinde yerde kalan Gençtürk, çağrılan 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan İsmail Efe Kuralay\'ı aynı gün yakalayıp, gözaltına aldı. Yapılan sorgusunda cinayeti işlediğini kabul ettiği öğrenilen Kuralay, olayda kullandığı bıçağın demir kısmını rögara, sap kısmını ise bir tarlaya attığını söyledi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İsmail Efe Kuralay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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