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(Görüntülü Haber) İnternet dolandırıcıları yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da banka müşterilerinin hesap bilgilerini ele geçirip, internet üzerinden paralarını çeken 5 kişi yakalandı

14 Ekim 2017 20:30

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da banka müşterilerinin hesap bilgilerini ele geçirip, internet üzerinden paralarını çeken 5 kişi yakalandı.

Bazı banka müşterilerinin \'Hesap bilgilerim çalındı\' ihbarı üzerine hareket geçen Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube ekipleri, çeşitli programlar kullanarak, internet üzerinden kredi kartı ve banka hesaplarındaki paraları çeken 5 kişiyi teknik takibe aldı. Elde edilen bilgilerin doğrultusunda Celil Ç., Özcan A., Ramazan A., Mustafa D. ve İbrahim K. yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden  İbrahim K. tutuklanırken, Celil Ç., Özcan A., Ramazan A. ve Mustafa D. adli kontrol ve ev hapsi koşulu ile bırakıldı.
 

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