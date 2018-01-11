(Görüntülü Haber) İnsuyu Mağarası'nda çevre düzenlemesi

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) TÜRKİYE\'nin turizme açılan ilk mağarası olan Burdur\'daki İnsuyu Mağarası\'nın çevre düzenlemelerinde son aşamaya gelindi. Daha önce Doğa Koruma ve Milli Parklar 6\'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından içerisindeki ışıklandırma sistemi yenilenen, güvenlik kamerası ve acil çağrı sistemi kurulan İnsuyu Mağarası\'nın çevre düzenlenmesinde de son aşamaya gelindi. Burdur Valisi Şerif Yılmaz, çalışmaları yerinde inceledi ve ilgililerden bilgi aldı. Vali Yılmaz, Mağara içi aydınlatmayla ilgili çalışma tamamlandı. Çevre düzenlemesiyle ilgili işlemleri bitirmek üzereyiz. Tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından İnsuyu Mağarası\'nı ziyarete açacağız. İnşaat aşamasındayken herhangi bir aksaklık olmaması açısından misafirlerimizi alamadık ama inşallah kısa süre içerisinde tamamladıktan sonra ziyaretçi kabul etmeye başlayacağız dedi. Mağaranın çevre düzenlemesini yaptıktan sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'na devredileceğini anlatan Vali Yılmaz, şunları söyledi Orman ve Su İşleri Bakanlığımız tarafından büyük bir ihtimal müstecirlere vermek suretiyle bu alanın ve mağaranın işletilmesi sağlanmış olacak. Bilindiği üzere uygun olmayan şartlarda yapılmış, bir takım eklentiler ilave edilmiş daha önce, kaçak yapılar vardı ve mevcut yapılar yetersizdi. Gelen misafirlerin rahatlıkla gezebileceği ve misafir edebileceğimiz imkanımız yoktu. Şu an yapılan en son düzenlemelerle beraber buradan özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ediyorum, bize katkı ve destek verdiler. Bu desteklerle bu çalışmaları hayata geçiriyoruz. İnsuyu Birliği olarak verilen desteklerle birlikte çalışmalarımızı bu aşamaya getirdik, inşallah bu süreçten sonra da Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu beyin ilimizi ziyaretlerinde kendilerine arz etmiştik. Kabul edeceklerini söylemiş ve gerekli talimatları vermişti. Çünkü mağaracılıkla ilgili uzman kuruluş Orman ve Su İşleri Bakanlığımız, İnsuyu Mağarası\'nın onların nezaretinde yürütülmesi ve güvenilebilir bir şekilde turizmle ilgili kullanılması devir için en önemli faktör diye düşünüyorum. İşin uzmanı orada, o nedenle böyle bir girişimde bulunduk. Bakanımız da kabul etti. Teşekkür ediyorum. Vali Yılmaz, mağara etrafında çevre düzenlemesinin yanı sıra tuvalet, kafeterya, idari bina, mescit ve yaya yolları olmak üzere gezmeye gelenlerin modern bir hizmet alabilecekleri mekanın yapıldığını kaydederek, Burdurlular ve kullanacak tüm ziyaretçilere hayırlı olmasını diliyorum dedi.