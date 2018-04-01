(Görüntülü Haber) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin yazılı olduğu levhayı çalan hırsızlar yakalandı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı içerisinde bulunan İnsan Hakları Anıtı\'nın ön ve arkasına monteli, insan hakları evrensel bildirgesinin yazılı olduğu metal levhaları çalan 4 kişi ve bunları satın alan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



İnsan hakları evrensel bildirgesinin yazılı olduğu metal levhaları çalan kişilerin yakalanmasıyla ilgili Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"25.03.2018 günü saat 09:30 sıralarında Koşuyolu Parkı içerisinde yer alan İnsan Hakları Anıtı\'nın önüne ve arkasına monteli, üzerinde \'İnsan Hakları Bildirgesi Beyannamesi\' yazılı olan levhaların çalınması olayı ile ilgili olarak; Şüpheli şahısların kaçış güzergahını görebilecek KGYS kameraları incelendiğinde, hırsızlık olayını 16.03.2018 günü saat 05.00 sıralarında 4 şahsın gerçekleştirdiği ve bu şahısların da hırsızlık suçundan kayıtları olan; A.Ö., S.Ç., V.K. ve M.D. isimli şahıslar oldukları tespit edilmiştir. Şüphelilerden V.K. ve A.Ö. 29.03.2018 günü, S.Ç. ve M.D. 31.03.2018 günü, şüphelilerin çalınan malzemeleri satın aldığı tespit edilen ve hırsızlık suçlarından kayıtları olan A.K. ise 31.03.2018 günü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanmış ve çalınan malzemeler şüpheli A.K. isimli şahıstan temin edilerek müştekisine teslim edilmiştir\" denildi.



Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.