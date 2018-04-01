T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin yazılı olduğu levhayı çalan hırsızlar yakalandı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı içerisinde bulunan İnsan Hakları Anıtı'nın ön ve arkasına monteli, insan hakları evrensel bildirgesinin yazılı olduğu metal levhaları çalan 4 kişi ve bunları satın alan 1 kişi yakalana

01 Nisan 2018 00:42

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı içerisinde bulunan İnsan Hakları Anıtı\'nın ön ve arkasına monteli, insan hakları evrensel bildirgesinin yazılı olduğu metal levhaları çalan 4 kişi ve bunları satın alan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İnsan hakları evrensel bildirgesinin yazılı olduğu metal levhaları çalan kişilerin yakalanmasıyla ilgili Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"25.03.2018 günü saat 09:30 sıralarında Koşuyolu Parkı içerisinde yer alan İnsan Hakları Anıtı\'nın önüne ve arkasına monteli, üzerinde \'İnsan Hakları Bildirgesi Beyannamesi\' yazılı olan levhaların çalınması olayı ile ilgili olarak; Şüpheli şahısların kaçış güzergahını görebilecek KGYS kameraları incelendiğinde, hırsızlık olayını 16.03.2018 günü saat 05.00 sıralarında 4 şahsın gerçekleştirdiği ve bu şahısların da hırsızlık suçundan kayıtları olan; A.Ö., S.Ç., V.K. ve M.D. isimli şahıslar oldukları tespit edilmiştir. Şüphelilerden V.K. ve A.Ö. 29.03.2018 günü, S.Ç. ve M.D. 31.03.2018 günü, şüphelilerin çalınan malzemeleri satın aldığı tespit edilen ve hırsızlık suçlarından kayıtları olan A.K. ise 31.03.2018 günü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanmış ve çalınan malzemeler şüpheli A.K. isimli şahıstan temin edilerek müştekisine teslim edilmiştir\" denildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DİYARBAKIR DHA DİYARBAKIRBağlarKoşuyolu ParkıHakları AnıtıDiyarbakır Emniyet MüdürlüğüHakları Bildirgesi BeyannamesiKGYSAsayişMüdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24