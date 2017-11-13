(Görüntülü Haber) İnşaatta taşlı kavga

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, inşaatta çalışan işçilerle, 4 kişi arasında çıkan tartışma, taşlı kavgaya dönüştü. Polisin olay yerine gelmesiyle her iki taraftan da kavgaya karışanlar kaçtı.



Abdi İpekçi Mahallesi 1560 Sokak\'ta, öğle saatlerinde, bir inşaatın temeline beton döken 4 işçi ile 4 kişi arasında tartışma çıktı. İnşaat işçileri, 4 kişinin taşlı saldırısına uğradı. Bir anda taş yağmuruna tutulan işçiler de yerde buldukları taşları saldırganlara attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırganlar, ekipleri fark edince inşaat alanından kaçarken, işçiler de çalışmalarını yarıda bırakıp, olay yerinden uzaklaştı. Polis, henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.