T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İnşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen 55 yaşındaki Recep Coşkun, hayatını kaybetti

11 Mart 2018 00:53

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, çalıştığı inşaatın 5\'inci katından düşen 55 yaşındaki Recep Coşkun, hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Kıranlar Sokak\'taki 5 katlı inşaatta meydana geldi. Son katta kalıpları söken Recep Coşkun, dengesini kaybedince, 5\'inci kattan düştü. Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekibi Recep Coşkun\'un öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Recep Coşkun\'un cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent DİKTEPEKARABÜK DHAKARABÜKRecep CoşkunOlayKurtuluş Mahallesi Kıranlar SokakSonArkadaşlarınınAnkara Adli Tıp KurumuOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24