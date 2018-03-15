(Görüntülü Haber) İnşaatın 4'üncü katından düşen işçi hastanede öldü

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'nın merkez Nilüfer ilçesinde, apartman inşaatı için kurulan iskelenin 4\'üncü katında çalışırken, dengesini kaybedip, düşen işçi Mustafa Asan (44), kaldırıldığı hastanede öldü.



Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Beşevler Mahallesi\'nde meydana geldi. Dış cephe kaplama ustası, 3 çocuk babası Mustafa Asan, 6 katlı apartman inşaatı için kurulan iskelenin 4\'üncü katında çalışırken, dengesini kaybetti. Yaklaşık 20 metreden zemine düşen Asan için diğer işçiler sağlık ekibi çağırdı. Yaralı Asan, olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Mustafa Asan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtartılamadı. Asan\'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.