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(Görüntülü Haber) İnşaatın 3'üncü katından düşen işçi öldü

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşen 46 yaşındaki Ömer Polat hayatını kaybetti

28 Ağustos 2017 18:24

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta çalıştığı inşaatın 3\'üncü katından düşen 46 yaşındaki Ömer Polat hayatını kaybetti. Olay, saat 10.00 sıralarında Fatih Mahallesi 70\'inci sokaktaki bir apartman inşaatında meydana geldi. İskeleye çıkarak sıva yapan evli ve 2 çocuk babası Ömer Polat, 4 katlı inşaatın 3\'üncü katında bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Polat, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi\'ne götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Polat kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ömer Polat\'ın ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Polat\'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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