(Görüntülü Haber) İnönü ailesinden AK Parti'li Külünk'e 'millete hakaret davası'

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - CHP Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan, dedesi İsmet İnönü hakkında çeşitli iddialarda bulunan AK Partili Milletvekili Metin Külünk\'ün açıklamalarını eleştirerek \"Bu deli saçması suçlamalara sessiz kalmayacağız. İnönü aliesi olarak bu haddini bilmez milletvekiline \'millete hakaret davası\' açıyoruz\" dedi. İsmet İnönü\'nün torunu olan CHP Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan ve CHP Milletvekilleri TBMM\'de basın toplantısı düzenledi. AK Parti İStanbul Milletvekili Metin külünk\'ün İsmet İnönü\'ye ilişkin iddiları karşısında \'millete hakaret\' davası açtıklarını kaydeden Ayşe Gülsün Bilgehan şunları söyledi: \"Sonunda 44 yıl önce aramızndan ayrılan İnönü\' yü FETÖ\'cü de yaptılar. Kurtuluş Savaşı kahramanı İnönü\'yü asker kaçağı ilan etmişlerdi önce, yakınlarda cumhuryietin kurucularına \'iki ayyaş\' dediler. AKP milletvekilerinden biri daha da ileri giderek Atatürk\'ün zehirlendiğini önü sürerek İnönü\'yü İsmet Paşayı hedef gösteriyor. Bu deli saçması suçlamalara sessiz kalmayacağız. İnönü aliesi olarak bu haddini bilmez milletvekiline \'millete hakaret davası\' açıyoruz. Biz de haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Cumhuriyet kahramanlarını kendi küçük kavgalarınızın dışında tutun. Size oy verenleri de incitiyorsunuz. Cumhuruyiet Bayramını kutlayıp ertesi gün Cumhuriyeti kuranlara saldırıyorsunuz. Kimi kandırıyorsunuz? \" METİN KÜLÜNK NE DEMİŞTİ AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, ün TBMM7de düzenlediği basın toplantısında Mustafa Kemal Atatürk\'ün FETÖ\'nün arkasındaki güç tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü iddia ederek şöyle konuşmuştu: \"İsmet Paşa\'nın, Mustafa Kemal\'in dünyasını değiştirmesinin ardından, 1939 ile 1950 arasındaki uygulamalara baktığınızda diktatoryal bir kafa yapısını, Musollini\'ye selam çakan, Hitler\'e \'merhaba\' diyen bir aklın adresini göreceksiniz. Sayın Başbakanımız dün ismi söylemedi, ben ismi söylüyorum; Mustafa Kemal\'in dünyasını değiştirmesinin ardından Mustafa Kemal\'in dahi izlerini silmek için Türkiye\'de yönetimi devralan İsmet Paşa\'nın uygulamalarına baktığınızda tepeden inmeci, ceberrut anlayışla Ankara\'nın Anadolu\'dan nasıl koparılıp, Anadolu\'nun Batı\'nın müstemlekesi haline getirmek adına kültürel soykırımın nasıl yapılmak istendiğinin en güzel ifadesidir. Bana göre Mustafa Kemal, 15 Temmuz\'un arkasındaki akıl tarafından, FETÖ\'nün arkasındaki güç tarafından zehirlenerek öldürüldü. Mustafa Kemal\'in Kuvvayı Milliye çizgisi ciddi anlamda 15 Temmuz\'un arkasındaki aklı, küresel güç merkezini rahatsız ediyordu ve Mustafa Kemal\'den kurtulmak istiyorlardı. Mustafa Kemal\'den kurtulduktan sonra İsmet Paşa ile beraber Türkiye, Batı yakasının kontrolünde bir ülke haline getirilmek için adımlar atıldı. İki CHP vardır. Biri 1938\'e kadar Mustafa Kemal\'in CHP\'si, ikincisi Mustafa Kemal\'den sonra İnönü\'nün CHP\'si. Bugünkü CHP, Birinci Dünya Savaşında Mustafa Kemal\'e \'Amerikanın mandalığını kabul edelim\' diyen ama Mustafa Kemal\'in reddettiği İsmet Paşa çizgisindeki CHP. CHP\'nin yönetimi vatansız bir anlayışla şekillendirilmektedir.\"