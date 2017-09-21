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(Görüntülü Haber) İngiltere Türkiye Büyükelçisi Richard Moore Beşiktaş'a üye oldu (Yeniden)

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) Beşiktaşlılığı ile bilinen İngiltere Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi oldu

21 Eylül 2017 20:20

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) Beşiktaşlılığı ile bilinen İngiltere Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi oldu. Başkan Fikret Orman bugün Vodafone Park\'a gelerek kendisini ziyaret eden Richard Moore\'a kongre üyelik kartını takdim etti. Başkan Orman futbol takımının soyunma odasında gerçekleştirilen törende büyükelçiye isminin yazılı olduğu bir de forma hediye etti. Orman, Büyükelçi Moore\'un çok iyi bir Beşiktaşlı olduğunu ve onu kongre üyesi yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Büyükelçi Richard Moore ise Türkiye\'de görev yapmaya başladığı dönemlerde Gordon Milne çalıştırdığı için Beşiktaşlı olduğunu ifade etti. Moore, Beşiktaşlı olduğu için çok mutlu olduğunu ve son iki sezondaki şampiyonluk ile hayatının en güzel iki yılını yaşadığını sözlerine ekleyerek Fikret Orman\'a teşekkür etti.

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