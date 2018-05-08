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(Görüntülü Haber) İngilizler Adana'nın şalgamını çok sevdi

ADANA, (DHA) ADANA Büyükşehir Belediyesi, Adana Ticaret Odası (ATO) ve Şalgam Üreticileri Derneği (ŞALGAM-DER) işbirliğinde İngiltere'nin başkenti Londra'da üç gün süren etkinlikte ünlü Trafalgar Meydanı'nı dolduran kalabalığa şişelenmiş şalgam suyu ikra

08 Mayıs 2018 19:57

ADANA, (DHA) ADANA Büyükşehir Belediyesi, Adana Ticaret Odası (ATO) ve Şalgam Üreticileri Derneği (ŞALGAM-DER) işbirliğinde İngiltere\'nin başkenti Londra\'da üç gün süren etkinlikte ünlü Trafalgar Meydanı\'nı dolduran kalabalığa şişelenmiş şalgam suyu ikram edildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halil Avşar, ATO Genel Sekreter Yardımcısı Barış Topal ve ŞALGAM-DER Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Doğanay\'dan oluşan heyet, Türkiye\'nin Londra Büyükelçiliği ve Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) yöneticileriyle görüşmelerinin ardından Trafalgar Meydanı\'nda şalgam dağıttı. Sepetlere doldurulan şişelenmiş şalgam suyu, Trafalgar Meydanı\'nda gezinti yapan Londra sakinleri ve turistlere ikram edildi. Hosteslerin ikram ettiği şalgamın tadına bakan İngilizler, beğenilerini ifade etti. Şalgam suyunun insan sağlığına yararlarının anlatıldığı etkinlikte, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum ve protein açısından zengin içeceğin, A,B,C, E vitamını, karotin, esansiyel yağlar ve organik asitler içerdiği belirtildi. Şamgalın bağışıklık sistemini güçlendiren, kanseri önleyen, ilhitaplanmayı azaltan, kalp sağlığını koruyan, metabolizmayı düzenleyen şifalı etkileri dile getirildi.

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