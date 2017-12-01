(Görüntülü Haber) İngiliz çiftin 'bebeğimiz rehin tutuldu' iddiasına hastaneden yalanlama

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- TÜRKİYE\'deki tatili sırasında doğum yapan, ülkesine dönünce Denizli\'deki hastanenin 3 ay boyunca ücret ödemediği gerekçesiyle bebeğini göstermeyerek rehin tuttuğunu, ayrıca pasaportuna el konulduğunu öne süren İngiliz Adele Blake\'ın (28) açıklamalarına hastaneden yanıt geldi. Hastane Başhekimi Uzman Dr. Yusuf Polat, İngiliz annenin iddiaların tamamen asılsız olduğunu, çiftten para bile istenmediğini, sigorta şirketiyle anlaşıldığını, annenin bebeğini doğurduktan sonra hastanede bırakıp, Marmaris\'e giderek tatiline devam ettiğini, sadece haftada bir kez geldiğini söyledi. İngiltere\'de yaşayan Brandon Scott Alan Ward (19) ile hamile sevgilisi Adele Theresa Blake, geçen haziran ayında tatil için Marmaris\'e geldi. Blake\'in doğum sancıları başladı, erken doğum süreci yaşadı. Ward ve Blake, doğum için Marmaris\'ten ambulansla Denizli\'deki Özel Tekden Hastanesi\'ne geldi. Blake, normal doğumla 27 haftalık ve 900 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Erken doğum nedeniyle solunum sıkıntısı yaşayan ve çift tarafından \'Ayda Rae Maura Ward\' ismi verilen bebek, yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 75 gün süren tedavisinin ardından bebek, 2 kilo 200 gram ağırlığında ve sağlıklı bir şekilde anne ve babasının kucağını verildi. Bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan çift, daha sonra İngiltere\'ye döndü. Bebeğiyle birlikte İngiltere\'ye dönen anne Adale Blake ve sevgilisi Brandon Ward, ülkelerindeki gazetelere, hastane yönetiminin ücret nedeniyle bebeğini 3 ay boyunca göstermediğini, rehin tuttuğunu, pasaportlarına da el konulduğunu ve günde sadece 10 dakika bebeğini görme izni verildiğini, bu yaşananlar nedeniyle durumu polise bildirdiklerini, polisin müdahale etmesiyle bebeğini alıp, İngiltere\'ye döndüklerini iddia etti. HASTANEDEN AÇIKLAMA Özel Tekden Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Yusuf Polat, İngiliz annenin iddialarının tamamen asılsız olduğunu, çiftten para bile istenmediğini, sigorta şirketiyle anlaşıldığını, annenin bebeğini doğurduktan sonra hastanede bırakıp, Marmaris\'e giderek tatiline devam ettiğini söyledi. Başhekim Polat, İngiliz çifte Türk misafirperverliğinin gösterdiklerini belirterek, \"İngiliz anne bize, 29 Haziran\'da Marmaris\'ten sevk edilerek getirildi. Erken doğum olduğu için hemen ameliyata alındı ve sezaryenle 900 gram erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğin ciğerleri gelişmediği ve beslenme sıkıntısı olduğu için yoğun bakıma aldık. Annenin ve bebeğin sağlığı da en üst düzeyle kontrol altında tutuldu. Bebek 2.5 ay boyunca yoğun bakımda kaldı. Bebeği adeta biz sahiplendik ve 2 kilo 400 gram ağırlığında sağlıklı şekilde anneye teslim ederek taburcu ettik\" dedi. Bebeğin yoğun bakımda kaldığı süre içinde çiftin Marmaris\'te tatiline devam ettiğini ifade eden Polat, \"Yoğun bakımda bebeğin takibi, 2.5 ay boyunca yapıldı. Anne bebeğini hastanede bırakıp, tatiline devam etti. Haftada bir gelerek bebeği gördü. Biz de telefonla sürekli kendisine bebeğin durumu hakkında bilgi verdik. Hatta bebeği sahiplenmeyecek diye bile düşündük. Her türlü imkanı sunduk, kendilerinden para bile istenmedi, sigorta şirketiyle anlaşıldı. Hastaneden ayrılırken, çok mutlu ve sevinçle ayrıldılar, bizlere teşekkür ettiler. İddialar tamamen asılsızdır, kurumuzu kullanarak Türk düşmanlığı yaptıklarını düşünüyoruz. Bu tür iddiaların parayı ödememek için yapıldığını düşünüyoruz. İddialar hakkında biz de hukuksal süreci başlattık\" dedi. Hastanenin avukatı Veysel Gühan ise asılsız iddialarla ilgili uluslararası alanda haklarını arayacaklarını, adli sürecin başlatıldığını söyledi.