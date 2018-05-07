(Görüntülü Haber) İnegöl'de mobilya mağazasının kasasını soyan maskeli 4 hırsız yakalandı

Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), (DHA) Bursa\'nın İnegöl ilçesinde maskeli 4 hırsız, bir mobilya mağazasındaki para kasasını açıp içindeki paraları çalarak kaçarken işyerinin güvenlik kameralarına yakalandı. Jandarma ekipleri işyeri ve çevredeki 200 güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri inceleyerek maskeli hırsızların adreslerini belirledi. Jandarmanın 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda şüpheliler yakalandı. Edinilen bilgilere göre,18 Ocak 2018 tarihinde İnegöl\'ün Cerrah Mahallesi\'ndeki mobilya sanayiinde faaliyet gösteren bir mağazaya giren kimliği belirsiz kişiler açtıkları kasadan aldıkları paralarla kaçtı. Sabah mağazayı açan yetkililer, hırsızlık olayını fark ederek İlçe Jandarma Komutanlığı\'na haber verdiler. İhbar üzerine harekete geçen Bursa ve İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. İşyerinin güvenlik kameralarının yanı sıra çevredeki 200 güvenlik kamerası da incelendi. Hırsızların kiralık araçla olayı gerçekleştirdiğini tespit eden Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızların izini buldu. Yaklaşık 4 ay süren çalışmalar sonunda deliller toplanarak hırsızların adresleri tespit edildi. 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda evinin penceresinden atlayarak kaçmaya çalışan V.Ç.ile diğer şüpheliler İ.K., Ö.Ö. ve R.K. yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin tamamlanamasının ardından adliyeye sevk edildi.