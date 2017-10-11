T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İnegöl'de karayolundan ölümüne geçiş

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, Bilal Mahallesi sakinleri, Bursa-Ankara Karayolu'nda karşıdan karşıya geçerken kaza tehlikesi yaşıyor

11 Ekim 2017 16:12

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl İlçesi\'nde, Bilal Mahallesi sakinleri, Bursa-Ankara Karayolu\'nda karşıdan karşıya geçerken kaza tehlikesi yaşıyor. Mahalle sakinleri yola acilen alt ya da üst geçit yapılmasını istedi. İnegöl\'de Bilal Mahallesi sakinleri, Bursa- Ankara karayolunda karşıdan karşıya geçerken büyük tehlike yaşıyor. Üst geçit olmadığı için canlarını tehlikeye attıklarını söyleyen Hüseyin Cerrah, “Karayolunda karşıya geçerken çok sıkıntı yaşıyoruz. Dağın başında dahi \'Yabani hayvan çıkabilir\' diye levhalar var. Hayvanlara saygısı olanların insanlara saygısı yok mu? Yaşlılar var, çocuklu kadınlarımız var. Zorlukla karşıya geçmeye çalışıyorlar. Kimi bariyerlerin altından sürünerek kimi üstünden atlayarak geçiyor. Buraya bir üst geçit veya alt geçit yapılmasını istiyoruz\" dedi. Mahalle sakinlerinden İsmet Yücedağ ise \"Biz yaşlıyız, mahallemizde çok yaşlı insan oturuyor. Karşıya geçerken araçların çarpma tehlikesinin yanı sıra yüksek bariyerleri de aşmakta zorlanıyorlar, hatta bu yüzden karşıya geçemiyorlar. Buraya bir geçit mutlaka yapılmalı\" diye konruştu. Bir diğer mahalle sakini Seyfullah Çakıroğlu da şöyle dedi: \"Bu yolda karşıya koşarak geçebiliyoruz. Sanki olimpiyatlara katılacağız. Burada her an kaza geçirip sakatlanabilir, hatta ölebiliriz. Akşam saatlerinde hava kararınca sürücüler bizi rahat görmediği için kaza tehlikesi atlatıyoruz. Burada 55 hane var, 200 civarında insan yaşıyor. Karayollarına talepte bulunduk fakat bize yardımcı olmadılar. Belediyeye de başvuruda bulunduk. İnegöl Belediyesi bu konuda bize yardım edecek, diye umutlanıyoruz. Kaza mağduru olmak istemiyoruz. Çocuklarımız, eşlerimiz ve yaşlılarımız buradan geçerken büyük tehlike yaşıyorlar. Bu tehlike son bulsun.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yavuz YILMAZİNEGÖL Bursa DHA BURSABilal MahallesiBursaAnkara KarayoluMahalleBursa AnkaraHüseyin CerrahDağınHayvanlaraYaşlılarZorluklaKimiBurayaYücedağKarşıyaBirSeyfullahSankiBuradaAkşamKarayollarına

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24