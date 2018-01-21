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(Görüntülü Haber) İncirlik'te Türk F-16'lar hazır bekliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Zeytin Dalı Harekatı'na havadan bombardıman yaparak başlamasının ardından gözlerin çevrildiği Adana'nın Sarıçam İlçesi'ndeki İncirlik Hava Üssü'nde, 2 Türk F-16 savaş uçağının pist başına geldiği görüldü

21 Ocak 2018 12:20

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin \'Zeytin Dalı Harekatı\'na havadan bombardıman yaparak başlamasının ardından gözlerin çevrildiği Adana\'nın Sarıçam İlçesi\'ndeki İncirlik Hava Üssü\'nde, 2 Türk F-16 savaş uçağının pist başına geldiği görüldü. Pist başında bekleyen savaş uçaklarının operasyona katılması bekleniyor. İNCİRLİK\'E 4 TÜRK F-16 İNDİ Adana\'nın Sarıçam İlçesi\'ndeki İncirlik Hava Üssü\'nde 2 Türk F-16 savaş uçağının pist başında beklemeyi sürdürürken, saat 18.10 sıralarında 4 adet F-16 ardı ardına İncirlik Üssü\'ne iniş yaptı. Bu uçakların operasyona fiilen katılıp katılmadığı ise henüz anlaşılamadı. Öte yandan savaş uçaklarının Afrin\'deki bir TV vericisini vurduğu ileri sürüldü.

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