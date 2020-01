(Görüntülü Haber) İnce'den Rektöre: Ben de genel başkan olamadım, moralimi bozuyor muyum?

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-YALOVA Üniversitesi\'nin akademik yıl açılışında Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, \"Edinburgh Üniversitesi’nde okudum. Orada hoca olamadım\" dedi. Açılışa katılan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, \"Hiç canınızı sıkmayın. Bak ben de genel başkan olamadım. Ben moralimi bozuyor muyum?\" diyerek Tomar\'a takıldı.



Yalova Üniversitesi kampüsünde yeni akademik yılın açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Törene Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Yalova Garnizon Komutanı ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür ile akademik kadro ve öğrenciler katıldı.



BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ



Yalova Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, yeni akademik yılın buruk açıldığını söyledi. Tomar, “Bugün burada şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı görevini devralmış olan Prof. Dr. Ali Erbaş hocamız olacaktı. Ben de dün yurt dışındaydım. Yurt dışında haberim oldu. Hemen uçağa atlayarak buraya geldim. Sayın Rektörümüz, şu anda Diyanet İşleri Başkanımız, burada olamadığından dolayı çok üzgün olduklarını ifade ettiler. Geçen hafta Yalova Üniversitesi’nin bir öğrencisi, Work and Travel Programı kapsamında bulunduğu Amerika’da trafik kazası geçirdi. Yalova Üniversitesi ailesi olarak ailesine baş sağlığı diliyoruz. Bir öğretim yılına bu şekilde başlamak istemezdik, ama maalesef hayatın olağan akışı içerisinde bu tür şeyler olabiliyor\" dedi.



Konuşmasında, üniversitenin yapısal sorunları olduğunu söyleyen Rektör Vekili Tomar, \"Şahsen ben de kendimi çok layık görmüyorum bu işe. Ben Edinburgh Üniversitesi’nde okudum. Orada hoca olamadım. Türkiye’mizin seçkin kurumları Boğaziçi’nde, ODTÜ’de, buralarda da hoca olamadım. Belki epey eksik yanım var. Yani Yalova Üniversitesi’nde gelmeyi çok hak etmiyorum belki de ama olsun. Gene de samimiyetle elimden geleni yapacağım. Buraya gelen öğrencilerimizin de bazı sorunlarla karşılaşacağını biliyorum. Elimden geldiğince görevde olduğum müddetçe öğrencilerimizin sorunlarını çözeceğim” diye konuştu.



Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da programda bir konuşma yaparak Yalova Üniversitesi’nin ne yazık ki istenen seviyeye erişemediğini dile getirdi.



MİLLETVEKİLİ İNCE GENÇLERE TAVSİYEDE BULUNDU



CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise yaptığı konuşmada gençlere tavsiyede bulundu. İnce, “Gençlere bir tavsiyem olacak. Dünyayı değiştirenler; itaat edenler değil itiraz edenlerdir. Kim itiraz etmişse o değiştirmiştir. Hazreti Peygamber, kurulu düzene itiraz etmiştir, onun için değiştirmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, emperyalizmin pençesine itiraz etmiştir, onun için değiştirmiştir. Dünyaya bakın, sadece bizim milletimize değil. Bu hep böyledir. Gezegenimizde üç önemli değişim var. Tarım, Sanayi ve İletişim ile Bilişim Devrimi’dir. Her devrim kendi ideolojisini doğurmuştur. Tek tanrılı dinler, Tarım Devrimi’nden sonra ortaya çıkmıştır. Milliyetçilik Sanayi Devrimi’nin bir eseridir. Demokrasi de İletişim ve Bilişim Devrimi’nin ideolojisidir. Ne yaparsanız yapın değiştiremezsiniz. Sorgulayan, eleştiren, itiraz eden bir nesil yetiştirmediğimiz sürece bu topraklarda işimiz zor. Ne yaparsan yap. Müfredatı üç kere değiştir, on üç kere değiştir hiç fark etmez. İnternet var. Sen neyi okutursan okut açar interneti bulur, onu okur” dedi.



“BEN DE GENEL BAŞKAN OLAMADIM”



Rektör vekiline de seslenen İnce, “Hocam üzülmeyin, iyi üniversitelerde hoca olamamışsınız. Bu ülkede Pavarotti’yi konservatuara almadık biz, sesi yetersiz diye. Hiç canınızı sıkmayın. Bak ben de genel başkan olamadım. Ben moralimi bozuyor muyum? Sen niye bozuyorsun? Yalova’nın kaderi bu demek ki. Hep Kaybedenler Kulübü olmuş demek ki” şeklinde konuştu.



MYANMAR’DAKİ OLAY ENERJİ MESELESİ



Myanmar’da yaşanan Müslüman katliamına da değinen İnce, hükümetin kendisini ve olayları yanlış anladığını ileri sürdü. İnce, “Şimdi olayları doğru okumamız lazım. Tarihin içinde hamaset var mı? Var. Tarihin içinde duygularımızı coşturacak milli şuur oluşturacak bazen hamasi sözlere ihtiyaç var mı? Var ama gerçeklere gözünü kapatıp devekuşu gibi gizlenirseniz 1,5 milyarlık Müslüman âlemini 14 milyon Musevi yönetir işte böyle. Çünkü doğru okuyamıyorlar. Myanmar’da bir olaylar oluyor. Ne kadar at gözlüğü ile bakıyorlar olaya. Bunu sorgulayalım dedim. Müslümanları terörist yaptın diye bana çakmaya başladılar. Dediğim şey şudur; olay Budistlerle Müslümanlar arasında bir kavga değildir, olay bu kadar basit değildir. Olay enerji meselesidir. Körfezdeki enerjinin, doğalgazın, diğer kaynakların Çin’e ulaşmasıdır. Çin’e o kaynakların ulaşmasının en kestirme yolu Birmanya’dır yani Myanmar’dır. Aşağıdan geçerse 5 katı mesafeden geçer. Demek ki Çin’in rakibi Amerika, o enerjiyi ucuz almasını istemiyor. Hamasetle ‘Vay Müslümanları kesiyorlar’, bu kadar basit değil. Ona sesini çıkarıyorsun da Yemen’de her gün Müslümanların üzerine Suudi bombaları atılıyor da neden sesini çıkarmıyorsun?” dedi.