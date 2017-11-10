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(Görüntülü Haber) İmam hatip liseli kızlardan 'Atatürk' imzası

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Tosya ilçesindeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Atatürk'ün dev fotoğrafı bulunan okullarının bahçesinde 'Atatürk' imzası oluşturarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölüm yıl dönümünde andı

10 Kasım 2017 19:46

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU\'nun Tosya ilçesindeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Atatürk\'ün dev fotoğrafı bulunan okullarının bahçesinde \'Atatürk\' imzası oluşturarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü, ölüm yıl dönümünde andı.

Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Atatürk\'ün 79\'uncu ölüm yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kareografi hazırladı. Öğrenciler, daha önce Sağlık Meslek Lisesi olarak kullanılan, 2 yıl önce taşındıkları okulun duvarında bulunan dev Atatürk fotoğrafı önünde yan yana dizilerek \'Atatürk\' imzası oluşturdu. Okul müdürü Gülşen Çivici ve öğretmen Serap Hızarcı öncülüğünde 185 öğrenci ile hazırlanan kareografi, havadan \'drone\' ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü ilgi gördü.

Okul müdürü Gülşen Çivici, 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü programını zenginleştirmek ve farkındalık oluşturmak için bu kareografiyi hazırladıklarını, çok olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.
 

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