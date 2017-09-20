(Görüntülü Haber) İlkokulun yakınındaki metruk bina çöktü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da bir ilkokulun karşısında bulunan metruk bina, gürültüyle çöktü. Olayda şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.



Çorum\'un Üçtutlar Mahallesi Osmancık Caddesi üzerinde, bir ilkokulun karşısında olan 2 katlı boş bir binanın bugün saat 15.00 sıralarında çökmesi üzerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, enkazın etrafında güvenlik şeridi oluşturuldu. İtfaiye ekipleri, enkazda birilerinin kalmış olabileceğinin söylenmesi üzerine detaylı inceleme yaptı. İnceleme sonucu, enkazda kimsenin olmadığı tespit edildi.