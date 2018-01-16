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(Görüntülü Haber) İlkokulda doğal gaz sızıntısı; 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da bir ilkokulda doğal gaz kombisi bacasından sızan gazdan etkilenen, hizmetli olarak görev yapan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı

16 Ocak 2018 18:24

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da bir ilkokulda doğal gaz kombisi bacasından sızan gazdan etkilenen, hizmetli olarak görev yapan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Gaz sızıntısının öğle arası olması nedeniyle şans eseri okulda öğrenci bulunmazken, sızıntının tamamen tahliye edildikten sonra öğrencilerin sınıflarına alınacağı belirtildi. Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi\'ndeki Piri Reis İlkokulu\'nda meydana geldi. Öğrencilerin öğle arası nedeniyle okulda olmadığı sırada, doğal gaz kombisine ait bacadan sızan gaz okula yayıldı. Hizmetli olarak görev yapan işçiler Ayşe Ankaralı (35), Rabia Kara (41) ve Semra Seven (51) gazdan etkilendi. 3 kadın öğretmenler tarafından çağrılan ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gaz dağıtım şirketi yetkilileri de okula gelip, gaz akışını kesip, teknik kontrol yaptı. Yapılan kontrolde gaz sızıntısının, kombinin arızalı olması nedeniyle gerçekleştiğini saptadı. Okulun tüm pencere ve kapıları, sızıntını giderilmesi ve içerinin havalandırılması için açıldı. Öğle arasından sonra derse girmek için okula gelen öğrenciler bahçede bekletildi. İçerinin tamamen havalandırıldıktan sonra öğrencilerin, okula alınacağı belirtildi. Kombi arızası giderildikten sonra tekrar gazverileceği belirtildi.

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