(Görüntülü Haber) İlk yerli zencefil Gazipaşa'da üretildi

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde 10 dekarlık serada zencefil üretimi yapıldı. Üretici Süleyman Tuncer, yerli zencefili üretmeyi başardıklarını belirterek, \"Türkiye\'de ilk üretimi biz yapıyoruz\" dedi. İthal zencefilin kilosunun 25 ile 40 lira arasında değiştiğini söyleyen Tuncer, yerli zencefili 10- 15 liraya piyasaya sunmayı planladıklarını kaydetti. Gazipaşa\'da örtü altında sebze ve meyve üretimi yapan Süleyman Tuncer, geçen yıl deneme ekimini yaptığı zencefilden başarılı sonuç elde edince, 10 dekarlık serada üretime başladı. Olgunlaşma süresi 8 ile 10 ay arasında değişen zencefilleri yetiştiren Tuncer, hasadına da başladı. Kök başına 3- 5 kilo verim alınan ve yeşil kısımları da çay olarak değerlendirilen yerli zencefilin kilosu 10- 15 liradan piyasaya sürülmesi planlanıyor. İLK DEFA GAZİPAŞA\'DA ÜRETİLDİ Türkiye\'de ilk kez zencefil fidesi ekerek, üretim yaptığını söyleyen Süleyman Tuncer, \"Açık veya kapalı alanda, nem ve sıcaklık arayan tropik bir bitki olan zencefil, Türkiye koşullarında ilk defa burada, yani Gazipaşa\'da üretimine başlanmıştır. Bundan sonra resmi kumlarımızca belli desteklemeleri de yapılırsa üründen de verim alırsak Antalya bölgesinde, kapalı alanda alternatif bir üretim yapabileceğiz\" dedi. \'GEÇEN YIL DENEME EKİMİ YAPTIK\' Zencefil tohumlarını mart ve nisan aylarında diktiklerini anlatan Tuncer, \"Olgunlaşma süresi 8 ile 10 ay arasında, bulunduğu konum ve hava şartlarına göre çeşitlilik gösteriyor. Bu bitki, dünyanın tanıdığı en eski baharatlardan. Değerli ve insan sağlığı için bir o kadar da yararlı. Resmi rakamlara göre Türkiye, bu ürünü 1500 ton civarında ithal ediyor. Biz kendi koşullarımızda, Gazipaşa\'da seramızda üretmeyi denedik. Geçen yıl küçük bir alanda deneme ekimi yaptık. Kök başına 3 ile 5 kilo arasında verim aldık. Bu yıl da 10 dekar üzerine kurulu seramızda üretime başladık. Mart- nisan gibi ekimini yaptığımız ürünlerin hasadına başladık. Şubat ayı içinde de hasadını tamamlayıp piyasaya sunacağız\" diye konuştu. \'TÜRKİYE\'DE İLK ÜRETİMİ BİZ YAPIYORUZ\' Ürünlerin tamamen yerli ve aromasının çok yüksek olduğunu vurgulayan Tuncer, şunları söyledi: \"Türkiye\'de ilk üretimi biz yapıyoruz. Açıkta üretimi yapılmıyor. Tropik bir bitki olan zencefili Türkiye\'de, açıkta üretmek çok zor. Sıcaklık ve nem isteyen bir ürün. Bilimsel çalışmaları yapılıp, adaptasyonu sağlanırsa nem oranı Gazipaşa gibi yüksek yerlerde, açık alanda da üretiminin yapılabileceğini düşünüyorum. Ancak bunun resmi kurumlarımızca ve üniversitelerimizce gerekli bilimsel çalışmasının yapılması gerekiyor. Çalışmalar yapılır ve olumlu sonuç alınırsa üreticimiz alternatif bir ürüne sahip olur.\" \'10- 15 LİRADAN PİYASAYA VERECEĞİZ\' Ürettikleri zencefillerin Çin\'den ve Güney Asya\'dan ithal edilen ürünlere göre, aromasının daha yüksek olduğunu, buna ilişkin analizlerin de Akdeniz Üniversitesi\'nde yapıldığını anlatan Süleyman Tuncer, \"Ülkemizde taze zencefil 20 ile 40 lira arasında tüketiciye pazarlanıyor. Biz çok daha yararlı olduğuna inandığımız kendi ürünümüzü 10 ile 15 lira arasında piyasaya vereceğiz. Benim isteğim, Türkiye\'nin zencefili hiç ithal etmeden vatandaşla buluşturması. İlerleyen zamanlarda zencefilde dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak istiyoruz. Toplumumuza inşallah hayırlı olur\" dedi.