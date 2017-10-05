(Görüntülü Haber) İlişki tuzağıyla gaspa 5 tutuklama

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,(DHA)- ADANA\'da 35 yaşındaki Mustafa A., sevgilisinin sosyal medya hesabı üzerinden bağlantı kurduğu 6 bin 500 lira borç verdiği 47 yaşındaki Ali L.\'yi ilişki kurma bahanesiyle çağırıp gasp etti. Mustafa A. ile sevgilisinin de aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı. Olay, merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Yeşilbağlar Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa A., 2 yıl önce 6 bin 500 lira borç verdiği Ali L.\'ye bir daha ulaşamadı. Parasını alamayan Mustafa A., bunun üzerine kız arkadaşı Şeyma Ö.\'nün sosyal medya hesabından Ali L.\'yi bulup arkadaşlık isteği gönderdi. Ali L.\'nin isteği kabul etmesi üzerine Mustafa A., kendisini Şeyma Ö. gibi göstererek buluşma talep etti. Teklifi kabul eden Ali L., verilen adrese gelince, Mustafa A., kardeşi 29 yaşındaki İsa A., kuzenleri 21 yaşındaki Abdullah A. ve arkadaşları 20 yaşındaki Mustafa T. ile karşılaştı. Bir eve götürdükleri Ali L.\'yi dövüp zorla senet imzalatan 4 kişi, 500 lira parası ve motosikletini de alıp serbest bıraktı. Olayın ardından Ali L. polise giderek şikayetçi oldu. Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mustafa A., sevgilisi Şeyma Ö., İsa A., Abdullah A. ve Mustafa T.\'yi gözaltına aldı. Sorguların da suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.