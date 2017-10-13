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(Görüntülü Haber) İlgisi olmadığı kavgada öldü

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, iki aile arasında sokakta çıkan silahlı kavgada, olayla hiç ilgisi olmayan 22 yaşındaki Ferhat K

13 Ekim 2017 21:48

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de, iki aile arasında sokakta çıkan silahlı kavgada, olayla hiç ilgisi olmayan 22 yaşındaki Ferhat K. başına isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi. Cinayetle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, merkez Akdeniz İlçesi\'ne bağlı Hal Mahallesi\'nde meydana geldi. Sokakta iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. Seken kurşunlardan biri, kaldırımda oturan Ferhat K.\'nın başına isabet etti. Olayla ilgisi olmayan Ferhat K., götürüldüğü hastanede öldü. Cinayetle ilgili  E.Z., H.U., M.E.K., S.B., İ.S. ve Ş.K. gözaltına alındı.

İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.E.K. ile S.K. katil zanlısı olarak tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
 

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