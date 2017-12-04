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(Görüntülü Haber) İletişim profesörü toprağa verildi

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) -ESKİŞEHİR'de, yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof

04 Aralık 2017 00:26

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) -ESKİŞEHİR\'de, yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Demiray\'ın (62), cenazesi toprağa verildi.

Ertuğrulgazi mahallesi Bayındırlık sokaktaki bir apartmanda oturan Prof. Dr. Uğur Demiray, önceki akşam arkadaşları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. Gelen sağlık ekipleri Prof.Dr.Demiray\'ın ölmüş olduğunu belirledi. Cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi morguna kaldırılan Prof.Dr.Uğur Demiray\'ın kalp yetmezliği sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi.

Prof.Dr.Uğur Demiray için bugün ikindide Yenikent Mahallesi\'ndeki Kalabak Camii\'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Demiray\'ın annesi Ayten Demiray, kızı Gökçe, kızkardeşi Asuman, ağabeyi Cumhur Demiray, yakınları ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Naci Gündoğan, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, öğretim üyeleri, üniversite çalışanları ile çok sayıda kişi katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Prof.Dr.Uğur Demiray götürüldüğü Asri Mezarlığı\'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.
 

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