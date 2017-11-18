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(Görüntülü Haber) İlahiyat profesörü 1 milyon TL dolandırıldı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de ilahiyat profesörü 48 yaşındaki Ü

18 Kasım 2017 19:06

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de ilahiyat profesörü 48 yaşındaki Ü.G.\'yi telefonla 1 milyon 55 bin lira dolandırdıkları öne sürülen amca çocukları İ.H.P. ve A.P. İstanbul ve Şanlıurfa\'da yakalanarak, gözaltına alındı. Geçen 31 Ekim\'de İlahiyat profesörü Ü.G., kendisini telefonla arayarak, polis ve savcı olduklarını belirtip, \'Hesabınızdan terör örgütlerine para aktarımı yapılıyor\' diyen kişiler tarafından aynı gün içinde farklı aralıklarla toplam 1 milyon 55 bin lira dolandırıldı. Geçen süre içerisinde dolandırıldığını anlayan Prof.Dr. Ü.G., polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için özel ekip kurdu. Ekip, olay yeri çevresinden elde edilen 32 değişik açıdan yaklaşık 120 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin eşkallerini belirledi. Bu çalışmalar kapsamında amca çocukları 34 yaşındaki İ.H.P.\'nin İstanbul, 35 yaşındaki A.P.\'nin ise Şanlıurfa\'da olduğu belirlendi. Polisler, 2 şüphelinin yakalanması için İstanbul ve Şanlıurfa\'ya gitti. Eş zamanlı yapılan operasyonla şüpheliler yakalandı. Kayseri\'ye getirilen İ.H.P. ve A.P. Emniyet Müdürlüğü\'nde gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin alınması ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirildi. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye sevkedildi. Dolandırılan 1 milyon 55 bin liranının ise henüz ele geçirilemediği ifade edildi.

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