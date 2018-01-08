(Görüntülü Haber) İl özel idaresi genel sekreterinin ve müdürlerin yakınlarını işe aldıkları iddiası mecliste tartışıldı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK İl Genel Meclisi toplantısında, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği\'nin usule aykırı olarak taşeron işçilerin bir kısmını işten çıkarttığı ve yerine kadroya alınmaları için kurumda çalışan daire müdürleri ile genel sekreter Recep Demirtaş\'ın yakın akrabalarının da yer aldığı 34 kişinin işe alındığı iddiaları tartışmalara yol açtı. Genel Sekreter Demirtaş, \"Basın mensupları önünde bir şey konuşmak istemiyorum. Kimin nasıl alındığını, sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Basın önünde değil, baş başa görüşelim nereden alındığını söyleyeyim\" dedi. İl Genel Meclisi 5\'inci oturumu Başkan Necdet Karaveli başkanlığında yapıldı. Toplantının sona ermesi ardından meclis üyeleri, genel görüşme isteminde bulundu. AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Vacit Durdubaş, özel idare bünyesinde bulunan ve beden işçisi olarak görev yapan 94 taşeron işçiden 16\'sının taşerona kadro verileceği açıklamaları ardından işten neden çıkartıldıklarını ve yerine 34 kişinin neden alındığını İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş\'a sordu. Ak Parti İl Genel Meclisi üyesi İsmail Terzi de konunun aydınlatılması gerektiğin, söyleyerek şöyle dedi: \"Kafamıza takılan; Taşeron yasasından dolayı bir şirket kurma zorunluluğu doğdu. Asıl amaç taşeronda çalışanların mağdur olmamasıydı bildiğim kadarıyla. Şimdi burada 94 taşeron işçiden 14 tanesi liste içerisinde yok. Artı 34 kişi daha bu işçilere eklenmiş. Bunun amacı nedir? Bu listeden çıkartılan 14 arkadaş taşeron işçi oldukları için kadro bekliyordu. Kadroya geçmek için dilekçe vermek istediler. Buraya gelip- gidiyorlar. Bu arkadaşlar neden bu listede yok? Eğer bu işçiler lazım değilse neden bunların yerine işçi alındı? 34 kişi neden alındı?\" \"BASIN ÖNÜNDE DEĞİL BAŞBAŞA GÖRÜŞELİM\" İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş, iddialarla ilgili basın mensupları önünde konuşmak istemediğini söylemesine rağmen kısa bir açıklamada bulundu. İşçi alınmasını kendisini teklif etmediğini belirten Demirtaş, şöyle dedi: \"Sırf Özel İdare\'de değil, il genelinde bir çok kişi İl Özel İdare kapsamında alındı. Alınan sayısı da 34 değil 26 kişidir. Valilik çalışanları, hasta bakıcı olarak çalışanlar ve diğer çalışanlar dahil toplam listede 104 kişi var. 9 kişi AFAD\'dan kadroya geçti. 12 kişiyi almadık. 5-6 kişiyi de öyle aldık. AFAD ve diğer Valilik bünyesinde çalışanlar var. İş artışı ve birlikler tarafından işçi alınmış. Ben işçi alımı teklif etmedim. Basın mensupları önünde bir şey konuşmak istemiyorum. Kimin nasıl alındığını sizler benden nasıl alındığını daha iyi biliyorsunuz. Basın önünde değil, baş başa görüşelim nereden alındığını ben sana söyleyeyim.\" HASTA BAKICI OLARAK İŞE ALINAN KADIN KURAN KURSU ÖĞRETMENLİĞİ YAPMIŞ Meclise işçi alımıyla ilgili teklif gelmediğini, teklif gelmeden ihale yapılamayacağını hatırlatan meclis üyesi İsmail Terzi, alımın nasıl yapıldığının açıklanmasını istedi. Genel Sekreter Demirtaş ise, şöyle konuştu: \"Bakın size bir şey anlatayım. Bir bayan yanıma geldi. \'Ben kuran kursu öğretmeni olarak görev yaptım\' dedi. Ben, \'Biz Kuran kursu öğretmeni almadık dedim. AFAD\'a sordum ismi yok. İnsan kaynakları ve çeşitli kurumlara sorduk ismi yok. En son öğrendik ki iş artışı nedeniyle hastabakıcı olarak işe alınmış Kuran kursu öğretmeni olarak görev yaptırılmış. Eğer bunu kimin yaptığını burada basın önünde açıklarsam birilerini şikayet etmiş gibi olmayayım. Gel baş başa anlatayım.\" MECLİS BASINA KAPATILDI İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, bunun üzerine gazetecilerin meclis salonunun dışarısına çıkmasını isteyerek, \"Bizim bu sorunu bugün burada çözmemiz gerekiyor. Sayın basın mensuplarımız kusura bakmasınlar, kendilerini dışarı davet ediyorum\" dedi. Yaklaşık 1 saat süren basına kapalı görüşmenin ardından konuşan başkan Karaveli, \"Arkadaşlarımızın kafası karışık olduğu için ve aydınlatıcı bilgi tarafımıza verilmediği için böyle bir durum doğdu. Personel alımına asla karşı değiliz. Bizim bütün il genelindeki personeli tek çatı altında toplama gibi talebimiz vardı. Amaç nerede eksik personel varsa bunu tamamlamaktı. Maalesef bu konuda bizimle bir şey paylaşılmadı. Neticede de geçtiğimiz Pazartesi günü meclisimize teklif geldi. Taşeron işçilerin kadroya geçmesine yönelik Kanun Hükmünde Kararname\'nin çıkmasına istinaden bu teklif geldi. Bizde çalışan personelin mağdur edilmemesi için şirket kurulması olayına \'Evet\' dedik. Bu işin başka tarafını düşünmedik. Akabinde tarafımıza bir liste geldi ve ayrıntıyı bilmediğimiz için bir çekince oluştu.\" \"BÖYLE BİRŞEY VARSA ETİK DEĞİL\" Gazetecilerin, işten çıkarılan 16 işçinin yerine alınan 34 işçinin genel sekreter Demirtaş ve müdürlerin yakınları olduğu iddialarını sorması üzerine Karaveli, \"Eğer böyle bir şey varsa bu etik değil. Araştırılacak. Zaten bizim genel görüşme açmamızın sebeplerinden bir tanesi de buydu. Gerçekten bu listede bahse konu iddialar var mı yok mu? Bize bu konuda ayrıntılı bir bilgi verilmediği için bir genel görüşme açtık. Hedeflediğimiz sonuca kısmen ulaştık\" diye konuştu. FOTOĞRAFLI