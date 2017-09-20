(Görüntülü Haber) İl Başkanları, Donanma davasını takip etti

Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'de Donanma Komutanlığı\'ndaki 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili açılan davada, 53\'ü tutuklu 13\'ü firari toplam 92 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli’de bulunan siyasi parti liderleri, Kandıra Cezaevi’ndeki duruşma salonunda görülen Donanma davasını beraber takip etti.



Kocaeli\'nin Kandıra İlçesi\'nde bulunan Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Yerleşkesi\'nde kurulan 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ/PDY Gölcük Donanma davasına Kocaeli’de bulunan siyasi parti il başkanları katıldı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, SP İl Başkanı Nurettin Çelik, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül bugün sabah saatlerinde duruşma salonuna geldi.



Duruşma salonuna girerken açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, \"7 İl başkanımızla beraber, her ay yaptığımız aylık toplantıların haricinde kamuoyunu ilgilendiren önemli konularda, mesele memleket ve millet olduğunda aynı paydada buluşma çerçevesinde bugün geçen hafta başlamış olan malum Donanma davası ve mahrem imam davalarına bizler de 7 il başkanı olarak bugün katılıyoruz. Burada temel amacımız bundan yaklaşık 15 ay önce yapılmak istenen hain darbe girişimine o gece nasıl hep beraber milletçe parti ayrımı gözetmeksizin milletimiz paydasında buluştuysak, bugün de aynı şekilde o darbeyi yapmak isteyenlerin, bu memleketin çocuklarının özgürlüklerini almak isteyenlerin davasını takip etmek ve bu davaya da millet tarafıyla beraber müdahil olmak adına buradayız. Bundan sonra da davayı takip etme sürecimiz yürüyecek\" dedi.



Herkesin hak ettiği cezayı bulmasını istediklerini söyleyen Ceyhan konuşmasını şöyle sürdürdü:



\" İçeride hakimler, adalet Türk hukuk sistemi içerisinde yargılamayı yapıyor. Bize yargılamayla ilgili birşey demek düşmez. Önemli olan herkes hak ettiği noktada, Türk adaletinin çizmiş olduğu çerçevede hak ettiği cezayı bulmasıdır. Bizler de takip edeceğiz, buradan sesleniyoruz; hem partililerimiz, hem vatandaşlarımız, Kocaeli\'de kim varsa bu davayı gelip izleyip konuya izleyici olarak bile olsa müdahil olmalarını istiyoruz. Darbenin hemen evvelinden başlatmış olduğumuz süreci devam ettiriyoruz. Buradaki 7 il başkanının siyasi görüşleri farklı. Ülkenin sorunlarına çözüm önerileri farklı ama mesele memleket ve özgürlükler olduğunda ortak paydada buluşmanın bir tezahürü işte bugünkü davaya katılmaktır. Bu davanın bir tarafı darbeciler, bir tarafı millet. Bu tablo Türkiye\'ye örnek olmalı.\"diye konuştu.

