T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İkiz kardeşlerin katili dayıları çıktı

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde Kurban Bayramı'nda birer gün arayla öldürülen 35 yaşındaki ikiz kardeşler Hasan ile Hüseyin Al'ın katil zanlısı öz dayıları 37 yaşındaki Gazi Kahraman olduğu ortaya çıktı

06 Eylül 2017 19:37

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA\'nın Ceyhan İlçesi\'nde Kurban Bayramı\'nda birer gün arayla öldürülen 35 yaşındaki ikiz kardeşler Hasan ile Hüseyin Al\'ın katil zanlısı öz dayıları 37 yaşındaki Gazi Kahraman olduğu ortaya çıktı. Para anlaşmazlığı yüzünden cinayeti işlediği ileri sürülen dayı ile ona yardım eden 8 kişi gözaltına alındı. Kurban Bayramı\'nın ilk günü sabah Belediye Evleri Mahallesi\'ndeki boş bir arazide Hasan Al, 07 HTJ 99 plakalı aracın direksiyonunda başından vurularak öldürüldü. Al\'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderilirken ertesi gün Sanayi Sitesi kavşağında ikizi Hüseyin Al, kardeşini vuran şüphelilerin olduğunu tahmin ederek kişilerin bulunduğu otomobile doğru yürüdü. Bu sırada otomobilden açılan ateşle başından vurulan Hüseyin Al, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay güvenlik kameralarına yansırken, Adana Emniyet Müdürü Selamı Yıldız\'ın talimatı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturan özel ekip, güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleriyle katil zanlısının ikiz kardeşlerinin dayısı Gazi Kahraman olduğunu saptadı. Adana ve Ceyhan\'da belirlenen adreslere yapılan baskında Kahraman ile olaya karışan Mesut Ş. (29), Celil Ö. (28), Yaşar K. (31), Mustafa T. (39), Tayfun G. (44), Emre K. (23), Enes A. (23) ve Sultan O. (22) yakalandı. Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramada 5 tabanca, 2 tüfek bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Para anlaşmazlığı yüzünden işlenen cinayetle ilgili şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CeyhunAdana DHAADANA CeyhanKurban BayramıHasanHüseyin AlGazi KahramanParaBelediye Evleri MahallesiHasan AlHTJAlAdana Adli Tıp KurumuSanayi SitesiBuOlayAdana Emniyet Müdürü Selamı YıldızEmniyet Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24