(Görüntülü Haber) İkiz jimnastikçilerin başarısı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da tek yumurta ikizleri 8 yaşındaki Deren ve Derin Tekinarslan, ritmik jimnastikte Antalyaspor formasıyla katıldıkları yarışmalarda başarılarıyla dikkati çekiyor. Deren ve Derin Tekinarslan, ailelerinin yönlendirmesiyle 3 yıl önce jimnastiğe başladı. Antalyaspor\'un jimnastik minikler takımında yer alan tek yumurta ikizi kardeşler, kısa sürede il bazında katıldıkları yarışmalarda başarı elde etti. Takım halinde yarıştıkları müsabakalarda il birinciliği de kazanan Deren ve Derin kardeşler, hem başarılarıyla, hem de tek yumurta ikizi olmaları nedeniyle adlarından söz ettirmeye başladı. İkiz jimnastikçiler, ilerleyen yıllarda Türkiye şampiyonluğu kazanıp, milli takım formasıyla önemli başarılar elde etmeyi hedefliyor. Antalyaspor Kulübü Derneği bünyesindeki ritmik jimnastik takımının baş antrenörü Merve Kahraman Sukic, Deren ve Derin\'in şampiyonalara hazırlandıklarını söyledi. Sporcularının ikiz olmasının jimnastikte avantaja dönüşebileceğini aktaran Sukic, \"Deren ve Derin\'in başarılarını ilerleyen dönemlerde Türkiye şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyoruz. İkiz olmaları da jimnastikte avantaj. Takım halinde yer aldıkları yarışmalarda fark ediliyor ve çok ilgi görüyorlar. Bu ilgi hem takım, hem de bireysel performanslarıyla avantajlı hale dönüşebilir. İki kardeşin ilerleyen yıllarda başarılı jimnastikçiler olacağına inanıyorum\" dedi.