(Görüntülü Haber) İkiye bölünen geminin ön bölümü battı (2)

Ali AKSOYE/İSTANBUL, (DHA) KİLYOS açıklarında dün ikiye bölünen Moğolistan bayraklı \'Leonardo\' isimli kargo gemisinin ön kısmı, kıyının yaklaşık 1 kilometre açığında battı. Karaya oturan arka kısmında ise bugün yakıt boşaltma çalışması yapılacak. Gemiden şu anda herhangi yakıt sızıntı bulunmuyor. 11 KİŞİ KURTARILMIŞTI Kilyos açıklarında dün meydana gelen gemi kazasında \"Leanordo\" isimli kuru yük gemisi saç atması sonucu yardım istemişti. Sahil güvenlik ekipleri tarafından 11 kişilik gemi personeli kurtarılırken, kısa süre sonra gemi ortadan ikiye bölünmüştü. Geminin ön bölümü açıkta kalırken, arka bölümü römorkörlerin yardımıyla Kilyos sahilinde karaya oturtulmuştu. ÖN BÖLÜMÜ BATTI Geminin yaklaşık 1 kilometre açıkta bulunan ön bölümü, gün boyu su aldıktan sonra battı. Arka bölümü ise halen kilyos sahilinde karaya oturmuş halde duruyor. Geminin kaptan köşkü ve yakıt deposunun bulunduğu arka bölümde bugün yakıt boşaltma işlemi yapılacağı öğrenildi.