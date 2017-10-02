T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde biri ters yönden gelen iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

02 Ekim 2017 01:15

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Malkara İlçesi\'nde biri ters yönden gelen iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolu üzerindeki Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, akaryakıt istasyonuna girmek için ters yönden gelen 44 yaşındaki Mustafa Türk\'ün kullandığı 34 LHY 06 plakalı otomobil, 64 yaşındaki Cevat Coşkun yönetimindeki 34 GPY 30 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki otomobilde bulunan Cengiz Karaaslan ile Saliha Coşkun yaralandı. Yaralılar haber verilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Malkara-Tekirdağ karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat YAYINMALKARA Tekirdağ DHAMalkaraKaza MalkaraTekirdağSanayi SitesiMustafa TürkLHYCevat CoşkunGPYKazadaCengiz KaraaslanSaliha CoşkunYaralılarMalkara Devlet HastanesiKazaMalkaraTekirdağKazayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24