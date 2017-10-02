(Görüntülü Haber) İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Malkara İlçesi\'nde biri ters yönden gelen iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolu üzerindeki Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, akaryakıt istasyonuna girmek için ters yönden gelen 44 yaşındaki Mustafa Türk\'ün kullandığı 34 LHY 06 plakalı otomobil, 64 yaşındaki Cevat Coşkun yönetimindeki 34 GPY 30 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki otomobilde bulunan Cengiz Karaaslan ile Saliha Coşkun yaralandı. Yaralılar haber verilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza nedeniyle Malkara-Tekirdağ karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.