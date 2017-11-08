(Görüntülü Haber) İki kuzen cami kapılarını ücretsiz yeniliyor



İbrahim UĞUR ERBAA (Tokat), (DHA) TOKAT\'ın Tokat\'ın Erbaa ilçesinde demir doğrama işiyle uğraşan kuzenler 37 yaşındaki Arif Gül ve 26 yaşındaki Yunus Vural ilçedeki camilerin kapılarını işçilik ücreti almadan gönüllü olarak yapmaya başladı. İlçede 14 yıldır esnaflık yapan kuzenler Arif Gül ve Yunus Vural ilçe merkezi ve köylerde bulunan bütün camilerin eskiyen veya tadilat gerektiren kapılarını yenileme kararı aldı. İki kuzen ilk olarak ilçeye bağlı Yukarı Çandır köyü camisinin bahçe kapısını yeniledi. İkinci bir cami kapısı için de çalışmalara başladı. Köylerle birlikte 196 caminin bulunduğu ilçede hafta sonu tatillerini bu işe ayıracaklarını söyleyen kuzenler ihtiyaç olan camilerin cemaatinden veya imamlarından kendilerine ulaşmasını istedi.



Bu çalışmaya hiçbir beklentileri olmadan, gönüllü olarak başladıklarını ifade eden Arif Gül, Erbaa\'da, köylerde fark etmiyor. Cami kapılarının tamiratlarını yapmaya karar verdik. Malzeme gerekiyorsa birazını karşılayacaklar, birazını da biz karşılayacağız. Bu hayır kervanına biz de katılacağız. Böyle bir karara vardık dedi.



Hafta sonu tatillerini bu işe ayıracaklarını söyleyen Yunus Vural ise Erbaa\'nın ekmeğini yiyoruz. Erbaa kendi memleketimiz, doğup büyüdüğümüz yer. Böyle bir şeye yardımcı olmak istiyoruz. Bu sadece camilerimiz için geçerli bir şey değil. Bu tür yardımcı olabileceğimiz noktalarda biz elimizden geleni yapmak istiyoruz. Olur ki camilerin kapısı kötü olur, tadilat olması gerekir. Biz kendi pazar günümüzü bu iş için ayarlayacağız. Bizim burada farklı bir düşüncemiz yok. Sadece hayır amaçlı biz bu işi yapıyoruz. Böyle bir projenin içindeyiz. Kapısı tamir edilecek, yenilenecek yerlerin bize ulaşmalarını istiyoruz. Çünkü hangi camide ne olduğunu bilemeyiz diye konuştu.