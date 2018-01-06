T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İki kuyumcudan hırsızlık girişimine 3 gözaltı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de iki ayrı kuyumcu dükkanının alarm kablolarını keserek çelik kasalarını oksijen kaynağıyla açmaya çalışan, ancak başaramayan 3 zanlı, polis tarafından yakalandı

06 Ocak 2018 14:31

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de iki ayrı kuyumcu dükkanının alarm kablolarını keserek çelik kasalarını oksijen kaynağıyla açmaya çalışan, ancak başaramayan 3 zanlı, polis tarafından yakalandı. Geçen yıl eylül ve kasım aylarında Kaleiçi Çarşısı\'nda iki ayrı kuyumcuya kapılarını kırarak giren hırsızlar, yanlarında getirdikleri oksijen kaynağıyla altınların bulunduğu çelik kasaları açmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayan zanlılar, kaçtı. Polis ekipleri, kuyumculardaki hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı. İşyerlerindeki güvenlik kamera kablolarının zanlılar tarafından kesilmesi üzerine, çevre işletmelerdeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Hırsızlık Bürosu ekipleri, 147 ayrı iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Zanlıların Ü.D., Ö.Ö. ve H.D. olduğu tespit edildi. Zanlıları yakalamak için geçen perşembe günü operasyon düzenledi. Polis ekipleri, 3 zanlıyı da yakalayarak gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.D. ile Ö.Ö. tutuklanırken, H.D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDENİZLİ DHA DENİZLİGeçenKaleiçiAncakPolisHırsızlık BürosuZanlılarınZanlılarıSorgularının

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24