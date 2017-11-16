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(Görüntülü Haber) İki komşu arasında silahlı park kavgası: 3 yaralı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da komşu iki aile arasında park meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

16 Kasım 2017 01:54

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da komşu iki aile arasında park meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Kozağaç Mahallesi Ilıcak Sokak\'ta meydana geldi. Komşu iki aile arasında otomobil park meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 39 yaşındaki Mustafa Yılmaz Çelik, evinden alıp getirdiği pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ahmet Ali Özdemir (55), Fatih Özdemir (29) ve Fatih Çakın (31) vücutlarının çeşitli yerlerine saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli Mustafa Yılmaz Çelik ise suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

İki aile arasında park meselesi nedeniyle daha öncede kavganın çıktığı ve alilerinin davalık olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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