(Görüntülü Haber) İki katlı binanın ahırı yandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da iki katlı boş binanın ahırı henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında zarar gördü. Yangın, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Sarıyakup Mahallesi\'ndeki iki katlı boş bir binanın damında çıktı. Binadan yükselen alevleri fark eden çevrede bulunanlar itfaiyeyi arayarak durumu bildirdi. Kentin eski yerleşim yerlerinden olduğu için sokakları dar olan mahallede itfaiye erleri, yangına müdahalede zorluk yaşadı. Arka sokaktaki başka bir binanın damına tırmanarak yanan binaya ulaşabilen itfaiye erleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Kullanılmayan binanın damındaki ahşap malzemelerin ve yatağın yandığı yangının, hasara neden olduğu belirtildi. Uzman itfaiye erleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, madde bağımlısı bir kişinin ısınmak için yaktığı ateşten kaynaklanmış olabileceğinden şüpheleniliyor. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.