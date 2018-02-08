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(Görüntülü Haber) İki kardeş, çöp kamyonun altında kaldı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA) - ZONGULDAK'ta okula giden kardeşler Ahmet (8) ve ablası Öznur Kasapbaşı'nın (15) çöp kamyonun altında kalarak yaralanmaları araç kamerasına yansıdı

08 Şubat 2018 18:14

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA) - ZONGULDAK\'ta okula giden kardeşler Ahmet (8) ve ablası Öznur Kasapbaşı\'nın (15) çöp kamyonun altında kalarak yaralanmaları araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında İnağzı Mahallesi\'nde meydana geldi. Zonguldak Belediyesi\'ne ait çöp kamyonu, okula giden Ahmet ve Öznur Kasapbaşı\'na çarptı. Kamyonun üzerinden geçtiği kardeşlerin yardımına çevredekiler koştu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, iki kardeşi yapılan ilk müdahalelerinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Öznür Kasapbaşı\'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza anı ise yolda seyir halinde olan bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun kenarında ilerleyen çöp kamyonunun okula gitmek için karşıya geçmeye çalışan kardeşleri altına aldığı ve üzerinden geçtiği görüldü. Kazanın ardından çöp kamyonunun şoförü H.A. gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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