(Görüntülü Haber) İki kadın girişimci KOSGEB desteği ile iş sahibi oldu

MANİSA,(DHA) MANİSA\'nın Şehzadeler İlçesi\'nde, Ticaret ve Sanayi Odası\'nın düzenlediği KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi\'ni başarıyla tamamlayan kadın girişimciler Aslı Arslan ve Bahar Çiçek, aldıkları 30 bin liralık hibe ile giyim mağazası açarak kendi işlerinin patronu oldu. Şehzadeler ilçesinde iki genç kadın girişimci Aslı Arslan (30) ile Bahar Çiçek (21) KOSGEB desteği ile hayallerine kavuşarak iş sahibi oldu. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası\'nın düzenlediği KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi\'ni başarıyla tamamlayan genç girişimciler 30 bin liralık hibe desteğini almaya hak kazandı. Destek ile beraber kollarını sıvayan ikili \'Zen Butik\' adını verdikleri giyim mağazasında kadınlara yönelik birçok ürünü de satışa sunacak. Mağazanın açılışına AK Parti\'li Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve çok sayıda davetli katıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu Aslı Arslan, iş arkadaşı Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşletme bölümü mezunu Bahar Çiçek ile kendi işlerinin patronu olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Arslan yaptığı açıklamada, \"Manisa\'da kadın giyimde öncü olmak istiyoruz. Kaliteli giyimin adresi olacağız. Özel tasarımlarımız var. Yeni bir marka oluşturuyoruz. İlerleyen zamanlarda kendi ürünlerimizi de üreteceğiz. KOSGEB\'e başvurduk ve destek aldık. Manisa\'ya yeni bir soluk getirmek istiyoruz\" diye konuştu. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise, \"İki genç kadın girişimcimiz güzel bir yola başvurdu. Kendilerine güvenerek bir işyeri açtı. Kendilerini tebrik ediyorum ve hayırlı kazançlar diliyorum. Her genç kendi işini kurmak için emek verir, proje üretirse devlet de destek olur\" dedi. Okunan duanın ardından Zen Butik mağazası hizmete girdi.