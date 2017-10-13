(Görüntülü Haber) İki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE\'deki bir kavşakta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 00.15 sıralarında, Barbaros Mahallesi Troia Caddesi\'ndeki Anadolu Hastanesi Kavşağında meydana geldi. Gökhan Yalçın yönetimindeki 39 LJ 766 plakalı hafif ticari araçla, İbrahim Tüfekçi\'nin kullandığı 17 AL 357 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Yalçın, yanındaki Mert Güven ile diğer araçta bulunan İlknur Bingül yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mert Güven\'in öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan Yalçın ve Bingül ise ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Mert Güven\'in cesedi Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisi görünce kaza yerinden ayrıldığı belirtilen sürücü İbrahim Tüfekçi\'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.