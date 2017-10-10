(Görüntülü Haber) İki gün önce taşındığı evinde öldürüldü

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/DEVREK (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Devrek İlçesi\'nde 44 yaşındaki Nazlı Uyanık, 2 gün önce taşındığı evinde 9 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olay, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi\'ndeki 3 katlı apartmanın üst katında meydana geldi. Nazlı Uyanık, iddiaya göre 2 gün önce taşındığı ve henüz eşyalarını bile yerleştiremediği evinde bağırarak yardım istedi. Uyanık\'ın yardımına komşuları koştu. Kanlar içinde yerde yatarken bulunan Uyanık, eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devrek Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Vücudunda 9 bıçak darbesi tespit edilen Uyanık, doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 2 ŞÜPHELİ ARANIYOR Polis, olayın ardından Uyanık\'ın akrabaları oldukları değerlendirilen 17 ve 25 yaşlarındaki Ö.U. ve S.U. hakkında cinayet şüphesiyle arama çalışması başlattı. Plakası belirlenen beyaz bir kamyonetin de arandığı öğrenildi. Cinayetin işlendiği evin çevresinde oturanlar, Nazlı Uyanık\'ın mahalleye 2 gün önce taşındığını söylediler. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.