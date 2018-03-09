T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İki arkadaşın köprü altında yaşam mücadelesi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da çocuğu ölünce eşi tarafından terk edilen inşaat ustası Murat Sincer (46) ve ailesiyle anlaşamayınca evden ayrılan hurdacı Ahmet Uysal (49), köprü altında 10 yıldır yaşam mücadelesi veriyor

09 Mart 2018 15:59

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da çocuğu ölünce eşi tarafından terk edilen inşaat ustası Murat Sincer (46) ve ailesiyle anlaşamayınca evden ayrılan hurdacı Ahmet Uysal (49), köprü altında 10 yıldır yaşam mücadelesi veriyor. İnşaat ustası Murat Sincer, 12 yıl önce oğlunun trafik kazasında ölümünün ardından eşi tarafından terk edildi. Hurdacı Ahmet Uysal ise ailesiyle anlaşamayınca 10 yıl önce evinden ayrıldı. Köprü altında yaşayan Sincer ve bu sırada tanıştığı Uysal, birlikte atık kağıt toplayarak geçimlerini sağlamaya başladı. Kimseden maddi bir beklentilerinin olmadığını belirten Murat Sincer, \"Biz çevremizde sevilen iki arkadaşız. Ancak bazen insanların bize kötü alışkanlıkları olan kişiler gibi bakması üzüyor. Biz ikimiz de vatanını seven, iyi huylu ve dürüst insanlarız. Biz bu hayattan kurtulmak için iş istiyoruz. 3 gün yemek yemeden geçirdiğimiz günler oluyor\" dedi. \'3 GÜNDÜR ZEYTİN YİYORUZ\' Ahmet Uysal ise soğuk gecelerde ateş yakarak ısındıklarını, 3 gündür sadece zeytin yediklerini söyledi. Köprü altında yaşamaya başlamadan önce iş yerinin olduğunu ve hurda alım satımı yaptığını anlatan Uysal, tinercilerin saldırısında bıçaklandığını ve hâlâ yarasının kapanmadığını belirtti. Ahmet Uysal, \"Sırtımdan bıçaklandım yaralıyım. Tedavi göremiyorum, bu köprü altında ölüp gideceğim. Annem babam çok yaşlı, bana bakacak halleri yok. Vicdan sahibi insanlar bizim elimizden tutsun, iş versin çalışalım. Tek yediğimiz yemek, bu kabın içindeki zeytin. Onu da yoldan geçen arkadaş halimize acıdı verdi\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ADANAMurat SincerAhmet UysalHurdacı Ahmet UysalKöprüSincerUysalKimsedenAncakBizGÜNDÜR ZEYTİN YİYORUZ UysalTedaviAnnemVicdanTekOnu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24