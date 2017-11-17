(Görüntülü Haber) İİT uluslararası staj programının tanıtım toplantısı yapıldı

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-İSLAM İşbirliği Teşkilatı Uluslararası Staj Programı\'nın tanıtım toplantısı Ataşehir\'de düzenlendi. Programa Başbakan yardımcı Hakan Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Mehmet Köse, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanvekili Bilal Erdoğan, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri ile Türkiye\'de eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler katıldı.





İslam İşbirliği Teşkilatı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Ensar Vakfı\'nın ortaklaşa girişimi ile uluslararası staj değişim programı olan \'İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası Staj Programı\'nı hayata geçirdi. Program için bu akşam Ataşehir\'de bulunan bir otelde tanıtım toplantısı düzenlendi.





\"TAM BAĞIMSIZ OLMAK İÇİN NİTELİKLİ BİLGİYE SAHİP OLMAK LAZIM\"



Programda Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz bir konuşma yaptı. Bakan Yılmaz konuşmasında, \"Bu programda bilgi değişimi, tecrübe paylaşımı var. Bir insana yapılabilecek en büyük katkı, onun eğitimine katkıda bulunmaktır. Eğitmek, insan yetiştirmek peygamber mesleğidir. Okulda, ailede, iş yerinde eğitim olur. Yeryüzü bir okuldur. Staj eğitimin ayrılmaz bir parçası ve bir başka safhasıdır. Staj verenler onlara bir şeyler öğretirken, onlardan da bir şeyler alacaktır. Eğitim tek taraflı değildir. Şunu tecrübe ettik ki, eğer nitelikli bilgiye sahip değilseniz, tam bağımsız değilsinizdir. Tam bağımsız olmak için nitelikli bilgiye sahip olmak lazım. Nitelikli bilgiyi ürüne dönüştürecek bilim adamlarına da sahip olmak gerekir. Bizler ortak bir medeniyetin temsilcileri olarak, birbirimizi ne kadar iyi tanırsak, ne kadar fazla işbirliği içinde olursak o derece bizden beklenenleri yerine getirebiliriz. Birlik ve beraberliğimizden doğacak gücün her birimizin ayrı ayrı gücünden kat be kat fazla olacaktır.\" dedi.





\"İİT ÜYELERİ İNSANLARA HUZUR, REFAH VE BARIŞ SAĞLAMAK İÇİN ORTAK İŞBİRLİĞİNDE BULUNACAKLARDIR\"



Bakan Yılmaz konuşmasına şöyle devam etti: Muhakkak ki eğitim her çağda çok önemlidir. Ancak bilimin ve teknolojinin durmadan değiştiği bir çağda eğitim çok daha önemli hale gelmektedir. İnanıyoruz ki; Türkiye başta olmak üzere, İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri yarını inşallah kendi coğrafyasındaki insanlara huzur, refah ve barış sağlamak için ortak işbirliğinde bulunacaklardır. Tek başına bir ulusun, ülkenin ve halkın bir şeyi başarabilmesi mümkün değildir. İşbirliği şarttır. Terörü yenmek, refahı getirebilmek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilmek için işbirliği şarttır. İnanıyoruz ki aynı değerleri paylaşan İslam Ülkeleri İşbirliği içerisindeki öğrencilerimize staj imkanı sağlanacaktır. İlk aşama olarak Türkiye\'de başlatıldı. İnanıyoruz ki diğer ülkelerde de yaygınlaştırılacaktır.





\"NİTELİKLİ EĞİTİM İÇİN ÇABALAYAN GENÇLERİMİZE SUNDUĞUMUZ İMKANLARI ARTTIRMAYI ÖNEMSİYORUZ\"



Bakan Yılmaz\'ın ardın kürsüye çıkan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye\'de bulunan mültecilerin eğitimi önesediklerini belirterek, \"İslam dünyasının hak ve çıkarlarını korumayı, üye devletler arasında işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan İslam İşbirliği Teşkilatı İslam ülkeleri arasındaki ekonomik, ticari, sosyal, kültürel ve insani işbirliğinin geliştirilmesi konusunda geniş bir platformdur. Türkiye kurucu üye olarak, ev sahipliği yaptığı bu platformda şu an dönem başkanı sıfatıyla sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde teşkilatın amaçlarına hizmet edecek önemli katkılar sağlamayı sürdürmektedir. Ekonomik ve ticari ilişkiler başta olmak üzere üye ülkeler arasında çok büyük bir işbirliği potansiyeli bulunmaktadır. Bu potansiyelin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla mal ve hizmetlerin mobilizasyonunun yanı sıra insan kaynaklarının mobilizasyonu çok önemli bir faktördür. Bu bağlamda özellikle daha nitelikli eğitim için çabalayan gençlerimize sunduğumuz imkanları arttırmayı önemsiyoruz. Devletimiz, milletimizin misafirperverliği ve hayırseverliğine yakışır şekilde hemen yanı başımızda yaşanan savaştan kaçan milyonlarca Suriyeliye yepyeni bir hayat sunmuştur. Kardeşlerimizi 10 ayrı ilimizde toplam 23 adet geçici barınma merkezinde her türlü yaşamsal hizmetle buluşturduk. Türkiye misafir ettiği Suriyeli ve diğer ülkelerden gelen 4 milyona yakın kişinin eğitimi başta olmak üzere birçok alanda insani ihtiyacı karşılarken özellikle çalışma yaşındaki kişilere çalışma hakkı tanıyan düzenlemeler yaparak, iş gücü piyasasında haksız rekabeti önleyecek ve bu kardeşlerinin emeklerinin sömürülmesini önleyecek tedbirleri almaktadır\" diye konuştu.





\"STAJ PROJESİ ÖĞRENCİLERİMİZİ İYİ BİR MESLEKİ YAŞAMA HAZIRLAYACAK İÇERİĞE SAHİPTİR\"



Çavuşoğlu konuşmasının devamında staj programının amaçları ve hedeflerine değinerek şöyle konuştu: Türkiye\'nin uluslararası öğrenciler için bir eğitim merkezi olması, nitelikli öğrenciler için çekim merkezi haline gelmesi ve bu öğrencilerin ülkeleri ve Türkiye arasında köprü olmaları amacıyla oluşturulan Türkiye bursları kapsamında ülkemizde 150\'ye yakın ülkeden 16 binin üzerinde öğrenci üniversitelerimizde öğrenim görmektedir. Gençlerin Türkçe yeterliliklerinin arttırılması amacıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız tarafından Türkiye stajları düzenlenmiş olup, bu yıl ki programa 12 ülkeden gencimiz katılım sağlamıştır. Bugün buradaki staj projesi de şüphesiz öğrencilerimizi aynı zamanda iyi bir mesleki yaşama hazırlayacak içeriğe sahiptir. Böyle bir staj programıyla misafir öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmesi, onların iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak, uzun vadede üye ülkelerdeki işgücü kalitesinin artması ve ekonomik rekabeti teşvik etmek gibi önemli çıktılar beklenmektedir. Ayrıca program orta ve uzun vadede işletmelerin dış piyasaları daha yakından tanımalarını sağlayacak, uluslararası alana açılmalarına imkan hazırlayacaktır. Ekonomik ve mesleki kazanımlarının yanı sıra sosyal ve kültürel etkileri de göz önüne alındığında programın üye ülkeler arasında oluşan uluslararası iş kültürüne ciddi katkılar sağlanması beklenmektedir. Bu programın daha sıkı işbirliği ve ortaklıklarla son derece önemli getirileri olacaktır.





STAJ PROGRAMI HAKKINDA



İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası staj programı, SESRİC, YTB, TOBB ve Ensar Vakfı işbirliği ile yürütülen uluslararası bir staj programıdır. Programın ilk aşaması Türkiye\'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler ile başlayacağı, sonraki aşamalarda İslam İşbirliği Teşkilatı\'na üye ülkelerdeki gençlerin girişimcilik ve liderlik becerilerinin yanı sıra istihdam edilebilirliklerini arttıracak eğitimleri de kapsayanbir program olması öngörülüyor.