(Görüntülü Haber) İhracat artışı için üç hedef: Yeni ürün, yeni pazar, yeni ihracatçı

Celal Sönmez / Londra, 5 Mayıs (DHA) - Türk Eximbank’ın Avrupalı Türk Markalar Birliği (ATMB) ile Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Londra’da düzenlenen, Avrupalı İş Dünyası Temsilcileri ve Merkelerle Buluşma Toplantısı’nda Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, ihracat için üç yeni hedef belirledi. Toplantıya Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile birlikte bakanlık bürokratları, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve bankanın üst düzey yetkilileri katıldı. Ekonomist Nazif Akpınar’ın sunuculuğunu üstlendiği toplantıda, Türk İngiliz Ticaret ve Odası Başkanı Emma Edhem, MÜSİAD İngiltere Başkanı Nuri Bulgurcu ve UETD UK Başkanı Erdal Yetimova’nın da aralarında yer aldığı, Avrupa’nın farklı ülkeleri ve İngiltere’deki Türk iş hayatı temsilcileri yer aldı. Cafer Mahiroğlu: Taşıdığımız sorumluluğun farkındayız Toplantıya ev sahipliği yapan Avrupalı Türk Markalar Birliği (ATMB) Başkanı Cafer Mahiroğlu yaptığı konuşmada, “Öncelikle şunu ifade etmek isterim, yurdumuzdan uzakta yaşıyor olsak da memleket sevgimiz ve özlemimizle var oluyoruz” dedi. Avrupa’da yaşayan ve ülkesini temsil eden iş insanlarının, taşıdığı sorumluluğun ağırlığının farkında olduğunu vurgulayan Mahiroğlu şöyle konuştu: “Bu sorumluluğu hayata geçirirken, ülkemizin verdiği güven ve desteğin önemini belirtmek isterim. Dünyayla yarışabilen markaların varlığı, devletin yatırımcılara sağladığı destekle mümkün olmuştur. Birlikte büyümek, kalkınmak ve üretmek için yatırımcıların gösterdiği özveri, cesaretle, devletin ekonomik ve siyasi iş birliği bugün gelinen noktanın mimarıdır. Bu işbirliği sağlandığı zaman dünyayla yarışabilen markalar yaratmak, memleketimize kazandırmak kaçınılmazdır. Ülkemizin varlığını yanımızda hissetmediğimiz müddetçe eksik kalır, yalnızlaşır ve dilsizleşiriz. “Memleketinizden uzakta kültürünüzü ve insanınızı temsil etme sorumluluğu taşırken öte taraftan ülkenize dünyadan edindiğiniz bilgiyi, birikimi ve ekonomiyi taşımanız gerekir. Uluslararası alanda güçlü Türk markalarının varlığını arttırmak ve imajını güçlendirmek sorumluluğu taşıyoruz. Devletin desteği ile ihracatımıza katkı sağlarken öte taraftan itibarını arttırmanın bilincindeyiz. Bu iki yönlü sorumluluk güçtür ancak bir o kadar gurur verir. Çünkü coğrafyamızın bize getirdiği tarihsel birikim, bu bilinci yaratır. “Şunu belirtmek isterim; Avrupa’daki Türk işletmelerinin güçlü ve kalıcı birer marka haline gelmesini sağlayarak küresel Türk markaları oluşturmak için bizler üzerimize düşen sorumlulukla hareket ediyoruz. Amacımız; Avrupa’daki Türk firmalarının daha fazla katma değer üretebileceği markalara dönüşümünü sağlamak.” Adnan Yıldırım: Türkiye’den Avrupa’ya ticaretin finansmanı Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım toplantıda yaptığı konuşmada, Türk Eximbank’ın bir taraftan “Yurt İçi Kredi Programları” ile ihracatçı firmalara finansman sağlarken, diğer taraftan alıcı kredisi niteliğindeki “Uluslararası Krediler Programları” ile firmaların yabancı alıcılarını ve işverenlerini finanse ettiğini vurguladı. Yıldırım konuşmasında bu kapsamda, Türkiye’nin alım yapmayı planlayan Avrupa firmalarının finansmanına yönelik olarak, Türk Eximbank ve Avrupalı Türk markalar Birliği’nin (ATMB) ortak girişimi ve Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyonunda, ‘Avrupalı İş Dünyası Temsilcileri ve Merkelerle Buluşma Toplantısı’nı gerçekleştirdiğini anlattı. Yıldırım, “Türkiye’den Avrupa’ya Ticaretin Finansmanı” başlıklı sunumunda şu görüşlere yer verdi: “Türk Eximbank olarak ihracatçı firmalarımıza sağladığımız finansmanın yanı sıra, ihracatçılarımızın yabancı alıcılarını da Türkiye’den mal ve hizmet almaları karşılığında oldukça uygun koşullarda finanse ediyoruz. Bu kapsamda, doğrudan alıcı kredileri imkânlarımızı tanıtmak için ilk toplantımızı Londra’da ATMB işbirliğiyle gerçekleştirdik. İhracatımızın gelişmesi ve çeşitlenmesi için bankamızın yabancı alıcılara sunduğu bu finansman ürünlerinin tanıtımına ve ihracatçılarımızın yanı sıra yabancı alıcılarının da finansmanına var gücümüzle devam edeceğiz.” “İhracata dayalı büyümeye her türlü destek” Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, yurtdışındaki Türk işadamlarını ‘Uç beyi’ olarak gördüklerini belirterek, “Biz sizleri uç beyi olarak görüyoruz. Yani sizler Türkiye’nin yurtdışındaki değerli temsilcilerisiniz. Hepinizin ayrı ayrı başarı hikâyeleri var. Biz, sizlerin bu başarı hikâyesinin neresinde olabiliriz, bu başarı hikayesinin devamını beraberce nasıl sağlayabiliriz, onun için buradayız” dedi. Dünya ticaretindeki son dönemde düşüşün aksine, Türkiye’de, 2002 yılından bu yana sağlamış olduğu siyasi istikrar sayesinde bir güven ortamı oluştuğunu ve bu siyasi istikrarın beraberinde getirdiği güvenle Türkiye’deki yatırım ve üretimin arttığını belirten Metin konuşmasına şöyle devam etti: “Her alanda büyüdük. Bütün makro göstergelerinde, bazılarında 20’ye katladık. Türkiye, Dünya’nın yavaş büyüdüğü bir ortamda iki üç katı büyüdü. “Türkiye ve Türkiye dışında yatırım ve üretim yapan özel sektördür bu başarının kaynağı. Biz sağladığımız yapısal reformlarla ve yeni ekonomik mali politikalarla finans yapısını sağlamlaştırdık ve Türkiye her geçen gün adım adım büyüdü bugünlere geldik. “Bizim bu büyüme içerisinde en önemli baz aldığımız şey ihracattır. Çünkü rahmet Özal döneminde başlamış ‘İhracata Dayalı Büyüme’ modeli var. Bu koalisyon hükümetlerinin olduğu istikrarsız dönemlerde sekteye uğramıştı ama 2002’den sonra ‘İhracata Dayalı Büyüme Modeli’ni destekledik. Hamdolsun bunda da başarılı da olduk. 30 milyar dolarlardan bugün 270 milyar dolarlara kadar gelen bir performans sağladık. Bu yeterli mi, tabii ki değil. Çünkü biz hedefleri büyük olan bir ülkeyiz. İhracatı yükselten her modeli uyguluyoruz. “Bizim ihracatı yükselten modelimizin üç saç ayağı var; Yeni İhracatçı; 202 yılında 30 bin ihracatçı varken bugün Türkiye’de 70 bin ihracatçı var. Hedef kısa zamanda 100 bin inşallah. “Yeni pazar oluşturmak; Yeni ihracatçılarla birlikte yeni pazarlar noktasında da yoğunlaşmamız gerekiyor. İkinci saç ayağı bu. “Yeni ürünler; Üçüncü saç ayağı yeni ürünler eklememiz lazım yeni pazarlara girerken. Bütün politikamızı biz buna göre şekillendiriyoruz. “Katma değerli ihracatı marka ile sağlayabiliriz. Bu katma değeri ARGE’ye, Innovasyona, tasarıma çok önem veriyoruz. Bunda iyi noktadayız ama alacağımız daha çok mesafe var.” Uzmanlardan ihracat destek ve kredi sunumları Toplantıda ayrıca, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gözde İnaneri ile Türk Eximbank Uluslararası Finansmanı müdürü Osman Umut Topal, “İhracata Finansal Destekler” konularındaki sunumları ile katılımcıları yeni destek ve krediler konusunda bilgilendirdi. Temsa CFO’su Ural İnal da Türk Eximbank kredileri ile firmanın ihracat artışını anlatan bir sunum yaptı. Türk marka ve girişimlerine ödül Toplantıda ayrıca Avrupa ülkelerinde farklı sektörlerde marka oluşturan ve Türkiye’nin ihracatına katkıda bulunan iş insanları ödüllendirildi. Ev sahipliğini Avrupalı Türk Markalar Birliği (ATMB) Başkanı Cafer Mahiroğlu yaptığı ödül töreninde, ödüle layık görülenlere Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım tarafından plaket takdim edildi. Londra Ticaret Müşaviri Göksu’ya Teşekkür Plaketi Törende ayrıca Londra’daki görevini kısa süre sonra tamamlayacak olan Türkiye’nin Londra Ticaret Müşaviri Süleyman Aytuğ Göksu’ya, Avrupalı Türk Markalar Birliği (ATMB) Başkanı Cafer Mahiroğlu tarafından teşekkür plaketi verildi. Mahiroğlu Göksu’nun görev yaptığı süre içerisinde, İngiltere’deki Türk iş insanları ile geliştirdiği yakın ilişkilerden dolayı her kesim tarafından sevilen bir bürokrat olduğunu ifade etti. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin de Aytuğ Göksu’ya yeni görevinde başarılarının devamı dileğinde bulundu. (Fotoğraflı) Farklı Avrupa ülkelerinden ödüle layık görülen iş insanları, firmaları ve kategorileri ise şöyle: Mehmet Kocakerim Mem-Laz, Avrupalı Türk Girişimci Ödülü Mehmet Şar Bicity, Avrupalı Türk Girişimci Ödülü Osman Cinik Framway Ltd, Avrupalı Türk Girişimci Ödülü Cafer Mahiroğlu Select, Avrupalı Türk Marka Ödülü Mustafa Süleyman Hawes & Curtis, Avrupalı Türk Girişimci Ödülü Erol Özkan Gima, Avrupalı Türk Girişimci Ödülü Erkan Türkoğlu Y&B Agro Food, Avrupalı Türk Girişimci Ödülü Enes Bakan Orient GmbH, Avrupalı Türk Girişimci Ödülü Mustafa Kılıç Megafood, Avrupalı Türk Girişimci Ödülü Engin Chairendinoğlou Bestat, Avrupalı Türk Girişimci Ödülü Muhittin Taylı Matworlden, Avrupalı Türk Girişimci Ödülü